„Zanim zanurzysz się w codzienność życia – zatrzymaj się – posłuchaj raz jeszcze, co ja – numer 432 – mówię do Ciebie. Chciałbym Ci za wspólne przeżywanie Auschwitz serdecznie podziękować. Twoja tu obecność, jest hołdem złożonym moim współtowarzyszom, którzy spopieleni odeszli. A zostali na zawsze ze mną. Moje rysunki, które oglądałeś, wytatuowano, jak i numer 432 – na mojej skórze. To moje wyryte głęboko rany” – napisał na małej karteczce genialny polski artysta Marian Kołodziej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Numer 432 pamięta" - reportaż Magdaleny Wojtoń i Bogdana Zalewskiego Piotr Biedroń/RMF FM

W 73. rocznicę oswobodzenia więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau prezentujemy twórczość, na której głębokie piętno odcisnęła długoletnia obozowa gehenna. Marian Kołodziej, który był jednym z pierwszych niewolników hitlerowskiej machiny upodlenia i śmierci, przez całe powojenne lata milczał o swej strasznej przeszłości w kacecie. Dopiero ciężka choroba niemal pod koniec życia otworzyła w nim głębokie rany, które starać się zabliźnić mogła tylko sztuka.

To była twórczość artystycznie oryginalna i życiowo niespotykana. Sparaliżowany twórca musiał mieć narzędzie plastyczne przytroczone do dłoni, jakby był dosłownie związany z nim na dobre i na złe. W ten sposób przez wiele lat - w ramach autoterapii i ekspiacji wobec tych swoich braci w pasiakach, którzy nie przeżyli - malował kreska za kreską wiele, bywało że wielkich, swoich obrazów. Są to często dzieła wielkie formatem, w podwójnym sensie tego słowa: o sporych rozmiarach i potężnej mocy oddziaływania. Odczuli to na sobie dziennikarze RMF FM - Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski - razem z reżyserem filmowym Piotrem Biedroniem. Cała trójka odwiedziła miejsce niezwykłej ekspozycji pt. "Klisze pamięci - labirynty" znajdującej się we franciszkańskim Centrum św. Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia. Efektem tej wizyty są dwa reportaże: wideo i audio. Nie były by one możliwe, gdyby nie życzliwość i pomoc ojców Franciszkanów dr Piotra Cubera oraz Arkadiusza Bąka.

Obejrzyjcie i posłuchajcie w hołdzie pomordowanym w KL Auschwitz-Birkenau ludziom tak wielu narodowości i wyznań w tym Żydów i Polaków. Czcimy ich pamięć w rocznicę wyzwolenia obozu 27 stycznia 1945 roku i w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Oto podróż do kresu hitlerowskiej nocy, wyprawa do jądra nazistowskiej ciemności. Warto oprócz obozowej faktografii zapoznać się również ze scenami teatru koncentracyjnego Mariana Kołodzieja.

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „432 – odliczanie do życia” - reportaż dziennikarzy RMF FM

Autorami zdjęć wykorzystanych w filmie są Piotr Markowski i Stanisław Markowski.

(mn)