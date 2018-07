"Zmiana na stanowisku pierwszego żołnierza RP to bardzo ważna chwila dla polskiego państwa" - oświadczył prezydent Andrzej Duda, który w poniedziałek wręczył gen. Rajmundowi Andrzejczakowi akt mianowania na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył także akt odwołania ze stanowiska dotychczasowemu Szefowi Sztabu Generalnego generałowi Leszkowi Surawskiemu, któremu podziękował za 38 lat pracy w armii.

Gen. Surawski został również odznaczony przez prezydenta Krzyżem Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski.



Prezydent mianował Andrzejczaka szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w piątek, obowiązki generał obejmie we wtorek. Zarazem, na wniosek szefa MON Mariusza Błaszczaka, z dniem 2 lipca prezydent odwołał ze stanowiska dotychczasowego szefa SGWP gen. Leszka Surawskiego.

W czwartek prezydent Andrzej Duda zapowiedział zmiany kadrowe związane z przygotowywaną przez BBN i MON reformą systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.



To bardzo ważna chwila nie tylko dla polskiego wojska nie tylko dla naszej armii dla polskich żołnierzy, ale to bardzo ważna chwila dla polskiego państwa i to bardzo ważna chwila dla polskich władz - zmiana na stanowisku pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej - powiedział prezydent Duda.



Panie generale - mówię do pana generała Leszka Surawskiego - chciałem panu z całego serca podziękować tutaj publicznie - w tym miejscu nie tylko przed zgromadzonymi w tej sali, ale przed całym polskim społeczeństwem, za służbę dla Rzeczypospolitej, jaką pan do tej pory zrealizował - mówił Duda.



Z całego serca dziękuję za 38 lat służby wojskowej dla Rzeczypospolitej. Tej służby, która stopniowo prowadziła pana dzięki temu w jaki sposób była realizowana, aż do tego wspaniałego stanowiska - ocenił.



Przygotowany przez MON i BBN projekt zmian ustawowych przewiduje przywrócenie szefowi SGWP roli pierwszego dowódcy. W dalszej kolejności zapowiedziano przywrócenie odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych, zlikwidowanych poprzednią reformą.



