"Nie ma naszej zgody na kłamstwo historyczne, będziemy bronić prawdy o Polsce, bo jest to obrona honoru naszych przodków, którzy bronili także człowieczeństwa" – podkreślił premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Rzeszowa. "To ich pamięć była niszczona systematycznie, również przez Polaków, również w czasach III RP" - dodał. Tłumacząc ostatnie posunięcia rządu stwierdził: "My wymyśliliśmy dobry ruch, ale potem wymyśliliśmy jeszcze lepszy".

W środę premier Mateusz Morawiecki w Warszawie oraz premier Izraela Benjamin Netanjahu w Tel-Awivie podpisali wspólną polsko-izraelską deklarację, w której podkreślono m.in. brak zgody na przypisywanie Polsce lub całemu narodowi polskiemu winy za okrucieństwa nazistów i ich kolaborantów, potępienie przez oba rządy wszelkich form antysemityzmu i odrzucenie antypolonizmu oraz innych negatywnych stereotypów narodowych.

Na spotkaniu z mieszkańcami Rzeszowa premier Morawiecki ocenił, że w czasach III Rzeczypospolitej dzieje Polski były prezentowane jako "próba wciskania nas w poczucie winy, to zaczadzenie ideologią, która zupełnie nie przystawała do prawdy historycznej, to wmawianie Polakom, że my byliśmy współwinni Holokaustu i zbrodni II wojny światowej".

Pamiętacie państwo te hasła: nie myślmy o przeszłości, wybierzmy przyszłość - to było sprytne podejście, które miało na celu zmuszanie Polaków do zapominania o prawdzie historycznej, wpędzania nas w poczucie winy, czy odpowiadanie za cudze grzechy. Na tym polegała ta psychologia, polityka, pedagogika lat III Rzeczypospolitej - mówił premier.

Morawiecki podkreślił, że jego rząd przeciwstawił się "pedagogice III RP" i podjął działania, dzięki którym prawda historyczna ujrzała światło dzienne nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim została doceniona na forum międzynarodowym. Dlatego zaproponowaliśmy naszą ustawę o IPN. To był ruch, który miał za zadanie wstrząsnąć świadomością i sumieniami całego świata - tłumaczył. Jego zdaniem, ustawa o IPN wykonała to zadanie we właściwy sposób, choć atak na Polskę ze wszystkich stron był "gigantyczny".



Premier Mateusz Morawiecki w Rzeszowie /Darek Delmanowicz /PAP

Premier przypomniał słowa szachisty Emanuela Laskera, który mawiał: "jak myślisz, że znalazłeś dobry ruch, to wymyśl jeszcze lepszy". My wymyśliliśmy dobry ruch, ale potem wymyśliliśmy jeszcze lepszy. Właśnie w trudnych negocjacjach w ostatnich kilku miesiącach wymyśliliśmy i obroniliśmy deklarację, która jest aktem tej rangi, którego nigdy nie było w ciągu ostatnich 70 lat po II wojnie światowej - przekonywał Morawiecki. Wskazywał, że polsko-izraelska deklaracja jest aktem uznanym na arenie międzynarodowej za "wielkie polskie zwycięstwo". Zdaniem premiera, w ręce rządu polskiego został oddany największy skarb.

Nasza narracja, nasza opowieść, prawdziwa opowieść II wojny światowej została po raz pierwszy na arenie międzynarodowej aktem tak wysokiej rangi uznana - podkreślił szef rządu. My myślimy bardzo radykalnie (...), w mówieniu staramy się być umiarkowani, ale w działaniu musimy być roztropni. I jesteśmy roztropni - oświadczył.

Premier dodał, że polsko-izraelska deklaracja to dokument wypracowany w twardych negocjacjach, który będzie orężem Polski do walki o prawdę na arenie międzynarodowej.



(mn)