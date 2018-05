„Cała ta sytuacja jest dla mnie jak zły sen. Nie zrealizuję już projektu ‘Polska100’, nie popłynę dookoła świata z polską załogą, by uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To wszystko się dla mnie skończyło – taką informację otrzymałem od naszego partnera strategicznego: Polskiej Fundacji Narodowej” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Mateusz Kusznierewicz, żeglarz, olimpijczyk i organizator rejsu "Polska100": wartego 3 miliony złotych rocznie projektu, który miał uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Pytany przez Roberta Mazurka o słowa wiceszefa PFN Macieja Świrskiego o tym, że rejs się odbędzie, ale bez Kusznierewicza, sam zainteresowany odparł: „Bardzo przykra informacja. Ja niestety dowiedziałem się o niej z mediów”.

Robert Mazurek, RMF: Wybitny sportowiec tym razem w roli człowieka, który chyba musi się pożegnać z marzeniami o dwuletnim rejsie dookoła świata, czy tak?

Mateusz Kusznierewicz, olimpijczyk i organizator rejsu "Polska100": Tak panie Robercie, ta cała sytuacja jest dla mnie jak sen. Jakiś zły sen. Nie zrealizuje już projektu Polska 100, nie popłynę dookoła świata z polską załogą, by uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To wszystko się skończyło dla mnie. Taką informację dostałem od naszego partnera strategicznego.

Czyli od Polskiej Fundacji Narodowej, tak?

Tak jest.

Panie Mateuszu, wczoraj wiceprezes tejże fundacji, pan Maciej Świrski powiedział, że ten rejs się odbędzie, nawet z tą załogą - przynajmniej tak się wydaje, że to miał na myśli - tylko bez pana.

No właśnie, to bardzo przykra informacja. Niestety dowiedziałem się o niej z mediów. Bardzo liczymy, jako cały zespół tworzący od samego początku program Polska 100, że spotkamy się w PFN-e, że porozmawiamy o tym wszystkim, wyjaśnimy wszystkie kwestie. Ja nadal na to bardzo liczę, bo jestem profesjonalistą i pomimo tych wszystkich emocji, które się zrodziły przy tej całej sytuacji, to dla mnie najważniejsze jest żeby dowiedzieć się jakie są powody i wszystko wyjaśnić.

Do wyjaśnienia są sprawy finansowe. Polska Fundacja Narodowa twierdzi, że to wszystko przez to, że straciliście płynność finansową, nie macie pieniędzy i w dodatku nie potraficie rzetelnie się rozliczyć z tego, co dostaliście.

I właśnie ku temu jest potrzebne spotkanie, ponieważ my złożyliśmy wszystko w terminie jeśli chodzi o rozliczenie z pierwszego okresu: od października zeszłego roku do marca tego roku. Bardzo profesjonalnie przygotowaliśmy wszystko. Wydatki, rozliczenia są przygotowane zgodnie z przepisami, umową, budżetem i katalogiem kosztów kwalifikowanych. Nie przekroczyliśmy budżetu nawet o złotówkę.

