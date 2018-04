Księżna Kate, żona księcia Williama, urodziła w szpitalu św. Marii w Londynie. Rano księżna została przewieziona samochodem do placówki "we wczesnych stadiach porodu".

Księżna Kate / Chris Jackson/PA Wire / PAP/EPA

Księżna Kate urodziła chłopca. Dziecko waży 3 kg 820 gramów.

Dziecko jest piąte w linii sukcesji do tronu po księciu Karolu, swoim ojcu i rodzeństwie - 5-letnim George'u i 3-letniej Charlotte.



Imię dziecka zostanie podane opinii publicznej w ciągu najbliższych dni.

Chłopiec urodził się o godz. 11:01 czasu lokalnego (godz. 12:01 czasu polskiego), kilka godzin po tym, jak Kate została przyjęta do szpitala św. Marii w zachodnim Londynie, gdzie w 2013 i 2015 roku przyszły na świat także poprzednie dzieci pary.





W trakcie ubiegłorocznej lipcowej wizyty w Polsce księżna Kate żartowała, dziękując polskim mamom z firmy Whisbear za prezent (misia wydającego uspokajający dla małych dzieci szum, który pomaga im zasnąć), że "wygląda na to, że po prostu będziemy musieli postarać się o kolejne dzieci". Jej komentarze zostały wówczas podchwycone przez brytyjską prasę jako pierwsze sygnały możliwego powiększenia rodziny.



Po tym, jak w październiku 2017 roku poinformowano o tym, że Kate jest w ciąży, tabloid "The Sun" zamieścił wręcz na pierwszej stronie zdjęcie pary z przyjęcia w Łazienkach Królewskich, spekulując, iż para postarała się o trzecie dziecko, będąc w Polsce. "Akt warszawski" - żartował wówczas dziennik.







Podobnie jak przy dwóch poprzednich ciążach księżna Kate cierpiała w trakcie ciąży na poważne nudności, co doprowadziło do znaczącego ograniczenia jej udziału w wydarzeniach publicznych. Od końca marca znajdowała się na urlopie macierzyńskim.



Płeć dziecka nie została dotychczas ujawniona, ale bukmacherzy spekulują, że nieco bardziej prawdopodobne są narodziny syna. Według bukmacherów najbardziej prawdopodobnymi imionami dla nowego dziecka są Arthur, James, Albert, Frederick, Philip dla syna oraz Mary, Alice, Victoria, Alexandra, Diana dla córki.

(ph)