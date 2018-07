Komisja Europejska uruchamia procedurę wobec Polski w sprawie Sądu Najwyższego. Rząd w Warszawie dostał miesiąc na odpowiedź na zastrzeżenia Komisji w tej sprawie.

To początek procedury, która może zakończyć się pozwem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i - w intencji Komisji Europejskiej - ma doprowadzić do zablokowania skutków ustaw u o Sądzie Najwyższym.

KE na końcu tego skróconego postepowania może zwrócić się do Trybunału o środki tymczasowe, czyli de facto zamrozić obsadzanie wakatów w SN.

Decyzja o wszczęciu procedowania jest precedensowa.

Komisja Europejska odwołuje się bezpośrednio do Traktatu o Unii Europejskiej i Kartu Praw Podstawowych, gdzie jest mowa o konieczności zapewnienia skutecznego, czyli niezależnego sądownictwa.

Zazwyczaj, gdy Komisja Europejska rozpoczyna tego typu procedurę powołuje się na unijne rozporządzenia i dyrektywy, a nie sięga wprost do unijnych traktatów.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w trzy miesiące od tego terminu w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja, złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent RP wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN. W SN orzeka obecnie 74 sędziów, spośród których 27 osiągnęło ten wiek.

(ph)