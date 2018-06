"Nie wiem dlaczego. Słowo honoru, że nie wiem" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM marszałek Senatu Stanisław Karczewski pytany o to, dlaczego nie odbyło się wspólne posiedzenie prezydiów Sejmu i Bundestagu. "Nie rozmawiałem wczoraj z panem marszałkiem Markiem Kuchcińskim. Dziś będę miał taką okazję. Zapytam się i będę rozmawiał o innych różnych rzeczach" - dodał. "Jestem pod wielkim wrażeniem prekampanii Patryka Jakiego" - przyznał gość Roberta Mazurka. "Na spotkania z Jakim przychodzi bardzo dużo ludzi. Jest olbrzymie zainteresowanie. To nie jest triumfalizm - to jest podawanie faktów" - ocenił.

