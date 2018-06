Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Andrzej Celiński. Polityk został ogłoszony dziś kandydatem Sojuszu Lewicy Demokratycznej na prezydenta Warszawy. "To jest najtrudniejsza decyzja w moim życiu z powodów osobistych. Udało mi się w ostatnich dwóch latach, mimo tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje w Polsce, uzyskać jakiś dystans do codziennej polityki" - tłumaczył dziś na konferencji prasowej. Co nakłoniło go do powrotu i stanięcia w szranki z Patrykiem Jakim, Janem Śpiewakiem i Rafałem Trzaskowskim? Jaki jest jego plan na zwycięstwo w wyborach samorządowych w stolicy? Gdzie będzie szukał politycznych sojuszników?

