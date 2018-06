Joanna Kluzik-Rostkowska: Jarosław Kaczyński upupił swoich parlamentarzystów

„Sytuacja wygląda tak, że wszyscy przygotowują się do kampanii, chociaż kampania w Warszawie - której tak naprawdę nie ma - trwa” - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FMF Joanna Kluzik-Rostkowska. „Rafał Trzaskowski jest naszym kandydatem od bardzo dawna i opinię w Warszawie ma ugruntowaną. Patryk Jaki – do niedawna opolanin – wszedł na warszawską scenę (…) startuje od zera” – podkreśliła. Była minister edukacji podkreśliła, że Patryk Jaki jest dynamicznym politykiem, ale kluczowe podczas warszawskiej kampanii będzie to, czy okaże się długodystansowcem. Posłanka PO odniosła się też do kwestii budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego: „PiS ze swoją gigantomanią zakłada, że my zbudujemy w Baranowie port przez który będzie się przetaczało ponad 100 mln pasażerów rocznie, czyli tyle ile w Pekinie i Atlancie, a sam projekt jest przygotowany tak, jakbyśmy mieli przyjmować 200 mln pasażerów. Dzisiaj wszystkie porty lotnicze w Polsce przyjmują 25 mln pasażerów” - stwierdziła. Pytana o to, czy PO nie chciała też budować Centralnego Portu Komunikacyjnego, odpowiedziała: „Rząd PO przede wszystkim nie chciał likwidować Okęcia”. W kwestii obniżenia uposażeń dla parlamentarzystów Kluzik-Rostkowska uznała, że "Jarosław Kaczyński upupił swoich parlamentarzystów".

