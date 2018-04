Polska prowadząc zwiększoną wycinkę w Puszczy Białowieskiej naruszyła prawo UE- orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.



Działania polskich władz w Puszczy Białowieskiej spowodowały wszczęcie jeszcze w 2016 roku postępowania przez KE, które zakończyło się skierowaniem w lipcu ubiegłego roku sprawy do Trybunału. Ze względu na trwającą wycinkę, która obejmowała ponad stuletnie drzewa i związane z tym nieodwracalne szkody, Bruksela zwróciła się też o wydanie przez sędziów tymczasowej decyzji o natychmiastowym nakazie wstrzymania cięć do czasu rozstrzygnięcia sporu. Nakaz ten został wydany, ale resort środowiska całkowicie podporządkował mu się dopiero po kilku miesiącach, pod groźbą kar sięgających 100 tys. euro dziennie. Ministerstwo argumentowało, że musi prowadzić wycinkę ze względu na zapewnienie bezpieczeństw publicznego.

Spodziewam się wyroku europejskiego Trybunału Sprawiedliwości mniej więcej w duchu takim, w jakim była rekomendacja tego wyroku, która została opublikowana, a więc, że nastąpiło naruszenie prawa europejskiego i ten wyrok będziemy szanować - powiedział kilka dni temu szef resortu środowiska Henryk Kowalczyk.



Kowalczyk pytany był przez dziennikarzy, czy dzisiaj podtrzymałby decyzję ministra Szyszki z 2016 roku, mówił, że podtrzymanie bądź nie decyzji o wycinkach "nie ma tu żadnego znaczenia, dlatego, że limity, które wynikały z tej decyzji podjętej na początku 2016 roku, zostały już właściwie wykorzystane". Teraz możemy mówić tylko i wyłącznie o tym, co robimy na przyszłość - dodał.

Praktyka pokazuje, że wyrok i orzeczenie są zwykle bardzo podobne. Będziemy na pewno rozmawiać z Komisją Europejską o tym, co można robić w Puszczy Białowieskiej, to jest nasz następny krok. Nasze stanowisko w tej sprawie jest zbieżne ze stanowiskiem ministerstwa środowiska, to są nasi przełożeni - mówiła w rozmowie z RMF FM Anna Malinowska, rzeczniczka Lasów Państwowych.