Jak ocenia spotkanie zespołów polskiego i izraelskiego ds. dialogu prawno-historycznego i jego efekty? Czy zgadza się z opinią członka polskiej grupy Bronisława Wildsteina, że "nie jest to kryzys tylko z Izraelem (...) to jest kryzys w międzynarodowych stosunkach, bo to jest atak na wizerunek Polski"? Czy rzeczywiście, gdyby kryzys dotyczył tylko Izraela, to sytuacja byłaby mniej poważna? Gościem Marcina Zaborskiego jest historyk, antropolog i dyrektor Studiów Polsko-Żydowskich w Oksfordzie Władysław Teofil Bartoszewski. Zapraszamy!

