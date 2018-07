„Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła” - tak na pytanie, czy członkowie Platformy Obywatelskiej wezmą udział w piątkowym Zgromadzeniu Narodowym, odpowiadał w Rozmowie w samo południe w RMF FMF Jan Grabiec. Rzecznik PO wyraził też nadzieję, że członkowie klubu podejmą jednomyślną decyzję w tej sprawie. Polityk przypomniał też, że PO zaproponowała swoją wersję obchodów 550. rocznicy polskiego parlamentaryzmu. Grabiec był też pytany, czy podobało mu się, kiedy podczas rządów PO członkowie opozycji nie przychodzili na obchody ważnych uroczystości państwowych: „Oczywiście, że nie” – stwierdził. Uznał też, że udział w obchodach organizowanych przez partię rządzącą byłby „udziałem w teatrze kukiełkowym”. „Nie będziemy odgrywać roli, którą nam przypisano (…). Przyjęcie roli biernych obserwatorów tego, jak marszałek Kuchciński i prezydent Duda komplementują obóz rządowy - twierdząc, że są spadkobiercami spuścizny demokratycznej Rzeczpospolitej - byłoby grą w teatrzyku kukiełkowym. Na to się nie godzimy” – komentował. Gość Marcina Zaborskiego ocenił też szanse na postawienie prezydenta Andrzeja Dudy przed Trybunałem Stanu. „Myślę, że PO ma na to szanse większe niż jakakolwiek inna partia opozycyjna”. Pytany o to, czy osoby zakłócające spotkania Patryka Jakiego z wyborcami mają coś wspólnego z PO, stwierdził: „Nie, nigdy nie robiliśmy takich rzeczy”.

