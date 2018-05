Dziś Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej! Z tej okazji biało-czerwona sztafety RMF FM przemierzymy Polskę z południa na północ. Wystartowaliśmy tuż po o godz. 7.

Z południa na północ!

07:30

W Zakopanem sztafeta dobiegła już do Krupówek. Biegło się rewelacyjnie - przyznaje Magda Czyszczoń. Krzyczeliśmy bardzo głośno, żeby turyści wstali i nam mocno kibicowali. Było wielkie poruszenie, kiedy zorientowali się, że mamy flagę - opowiadał Krzysztof Ignaczak. Flaga została już przekazana strażakom i ekipie RMF4RT i jedzie do Krakowa.





07:00

Przygotowania do startu w Zakopanem / Józef Polewka / RMF FM

W Zakopanem przejaśnia się. Na starcie naszej sztafety - przed Wielką Krokwią - są już Krzysztof Ignaczak - nasz reprezentant w siatkówce i mistrz świata z 2014 roku, jest ultramaratonista Przemek Sobczyk, który wygrał Bieg "Granią Tatr". Jest Magda Czyszczoń - nasza olimpijka i łyżwiarka. Są trenerzy, strażacy. Wszyscy zapewniają naszego reportera Maciej Pałahickiego, że są gotowi do startu.





Sztafeta RMF FM tuż przed startem w Zakopanem / Józef Polewka / RMF FM

06:00

Jak informuje nasz zakopiański reporter Maciej Pałahicki, pod Tatrami pogoda nam sprzyja. Jest co prawda pochmurnie, lekko kropi, ale najważniejsze, że nie wieje zbyt mocno - dzięki temu przelot na paralotni powinien się udać.





Biało-czerwona sztafeta zmienia w tym roku kierunek - przemierzymy Polskę z południa na północ. Zaplanowaliśmy też więcej atrakcji. Naszą akcję będziecie mogli śledzić nie tylko na antenie RMF FM, naszych stronach w sieci, ale także na radiowych profilach na portalach społecznościowych - wpiszcie #sztafetaRMF #flaga



Zaczynamy w Zakopanem!

Wyruszamy o poranku ze stolicy Tatr. Startujemy o godz. 7:00 w okolicach Wielkiej Krokwi w Zakopanem. To tam znad Tatr przyleci paralotnią biało-czerwona flaga. Na minispadochronie opadnie ona wprost w ręce grupy biegaczy z wybitnym siatkarzem - Krzysztofem Ignaczakiem na czele. "Igła" poprowadzi sztafetę przez ul. Piłsudskiego i Krupówki, by w rejonie ul. Kościeliskiej przekazać flagę strażakom, którzy w towarzystwie zespołu RMF4RT zawiozą ją do Krakowa.

Chcecie wraz z wicemistrzem świata, mistrzem Europy w siatkówce uświetnić Dzień Flagi? Zapraszamy! Dla biegaczy przygotowaliśmy słodki poczęstunek!

Balon, motorówka, samolot

Ubiegłoroczna biało-czerwona sztafeta RMF FM / RMF FM

Zakopianką wozem strażackim w obstawie rajdówek biało-czerwona flagę przewieziemy do Krakowa, w okolice Kopca Kościuszki, do siedziby RMF FM. Tam już od godz. 9:00 będzie na nią czekać... balon.

Kilkadziesiąt minut później balon wzniesie się w powietrze na około 1500 metrów i przeleci nad Błoniami. Tam skoczek efektownie opuści balon i przekaże flagę Otylii Jędrzejczak - mistrzyni olimpijskiej, mistrzyni świata i Europy, trzykrotnej rekordzistce świata i Europy!

Następnie nasza wybitna sportsmenka poprowadzi sztafetę - w której pobiegną m.in. dzieciaki z Fundacji Otylii Jędrzejczak i członkowie grupy Night Runners - ulicami Krakowa pod Wawel, w pobliże Smoczej Jamy i pomnika Smoka Wawelskiego.

Koniecznie dołączcie do nas na Bulwarach Wiślanych, bo przygotowaliśmy mnóstwo niespodzianek. Będą żółte namioty RMF FM, biało-czerwone chorągiewki, konkursy, słodki poczęstunek... Nawet Smok Wawelski z tej okazji będzie wyglądał odświętnie.

Dalej flaga "podróżować" będzie Wisłą - w motorówkach. Przekażemy ją strażakom, którzy w towarzystwie policyjnych wodniaków i WOPR-u, popłyną w dół rzeki!

Kilkanaście minut później powinniśmy być już w porcie lotniczym w Krakowie. Na pokład samolotu lecącego do Warszawy flagę zabierze Marek Piekarczyk - legenda polskiego rocka (którego co niedzielę możecie słuchać w RMF FM w audycji "Buntownik z wyboru"). Muzycznej gwieździe towarzyszyć będzie jego syn. Samolot wystartuje z Krakowa około południa.

Bieg ponad podziałami!

Ubiegłoroczna biało-czerwona sztafeta RMF FM / RMF FM

O godz. 13:00 będziemy już na Lotnisku im. Chopina w Warszawie , gdzie naszej delegacji pod wodzą Marka Piekarczyka wypatrywać będą kolejne muzyczne gwiazdy. Margaret, Michał Szpak i Ruda z Red Lips przejmą flagę i po krótkiej, ale efektownej przejażdżce po ulicach Warszawy - w okolice Pałacu Kultury i Nauki - przekażą ją grupie młodych siatkarzy.

Nastoletni sportowcy w biało-czerwony autobusie przejadą (m.in. przez rondo Dmowskiego, de Gaulle'a i ul. Nowy Świat) na Krakowskie Przedmieście, przed siedzibę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie nasz dziennikarz Tomasz Skory przekaże flagę prezydentowi. Andrzej Duda wraz z młodymi siatkarzami pobiegnie na Plac Zamkowy. W pobliżu Kolumny Zygmunta prezydent wręczy flagę politykom.

W naszej sztafecie ponad podziałami udział wezmą przedstawiciele pięciu partii zasiadających obecnie w Sejmie oraz szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pod biało-czerwoną flagą pobiegną: Michał Dworczyk z PiS, Joanna Kluzik-Rostkowska z PO, Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL, Agnieszka Ścigaj z Kukiz’15 oraz Marek Sowa z Nowoczesnej.

Razem ze naszymi słuchaczami przebiegniemy pod Barbakan. Politycy przekażą wówczas flagę strażakom, którzy towarzyszą naszej sztafecie od samego początku. Stąd konwój RMF FM ruszy w stronę Gdańska.

Ze stolicy nad Bałtyk!

Na Pomorzu powinniśmy się zameldować wczesnym wieczorem. Jednak już od 18 na skwerze przed ORP Błyskawica, odbędzie się finał akcji, trwać będzie piknik z wieloma atrakcjami. Będziecie mogli m.in. zobaczyć orkiestrę Marynarki Wojennej, która zagra dla naszych słuchaczy Roda Stewarda "Sailing", Michaela Jacksona "Heal the World" oraz Pharrella Williamsa "Happy".

Nasz konwój przewożący biało-czerwoną flagę powitamy w Gdańsku ok. 19:30. Będą na niego czekać motocykliści, w asyście których dojedziemy na Skwer Kościuszki. Tam strażacy przekażą flagę wicemistrzowi świata w piłce ręcznej z 2007 r Arturowi Siódmakowi i jego podopiecznym. Dalej flagę w imieniu weteranów odbierze starszy bosman Tomasz Spych, ratownik medyczny i weteran misji w Afganistanie w 2015 roku oraz Aneta Kurowska, wdowa po pierwszym żołnierzu zabitym w Afganistanie. Łukasz Kurowski, oficer Wojska Polskiego, dowódca plutonu czołgów w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej, zginął w sierpniu 2007 roku w Afganistanie.

Naszą biało-czerwoną flagę, która przemierzyła całą Polskę - spod Giewontu aż po Bałtyk - żołnierze Marynarki Wojennej wciągną na maszt.

Nasza flaga na K2

Latem biało-czerwoną flagę słuchaczy RMF FM Andrzej Bargiel - najbardziej znany polski skiaplinista - wniesie na szczyt K2, najwyższy szczyt Karakorum, drugi co do wysokości szczyt Ziemi (8611 m n.p.m.).

W ubiegłym roku Andrzej Bargiel wyniósł flagę na Giewont / RMF FM





Wspólne świętowanie 2 maja to już tradycja w RMF FM

Zaczęliśmy przed laty akcją "Szaliki na pomniki", w 2014 wynieśliśmy balonem gigantyczną biało-czerwoną flagę na wysokość 152 metrów, a w 2015 rozwiesiliśmy flagi na pięciu szczytach! Rok później świętowaliśmy na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie w narodowe barwy przystroiliśmy Ratusz.

W 2017 roku zorganizowaliśmy pierwszą biało-czerwoną sztafetę. Nasza ekipa przemierzyła kraj z północy na południe Wystartowaliśmy z Helu, a metą był Giewont! Pokonaliśmy prawie 800 kilometrów! Po drodze zawitaliśmy do Gdańska, Warszawy, Krakowa i Zakopanego.

W naszą akcję włączyli się żołnierze z polskiego kontyngentu w Kuwejcie. W biało-czerwonej sztafecie wystartowało około 80 wojskowych.

W sztafecie wraz z ekipą RMF FM biegły gwiazdy muzyki i sportu, politycy oraz słuchacze RMF FM.

Zobaczcie:

Pokonaliśmy setki kilometrów, by dotrzeć z biało-czerwoną flagą na Giewont. RMF FM

