Dymisja lubuskiego komendanta wojewódzkiego policji oraz jego zastępcy. Decyzje zapadły po tajemniczym zgonie jednego z funkcjonariuszy, który w Świnoujściu brał udział w odprawie kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Stanowiska stracili Jarosław Janiak oraz jego zastępca podinspektor Piotr Fabijański.

Dymisje w policji. Powodem tajemnicza śmierć jednego z funkcjonariuszy. Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Około godziny drugiej w nocy - po zajęciach w ramach narady - pełniący obowiązki dowódcy wojewódzkich antyterrorystów wypał z okna.



Mimo udzielenia pomocy na miejscu, funkcjonariusz zmarł.



Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.



Trzeba sprawdzić m.in. czy po zajęciach policjanci zorganizowali towarzyskie spotkanie.



Komendant główny policji już podjął decyzję o dymisjach. Jak uzasadnia: do tragedii doszło w miejscu w którym była policyjna narada.



Komendantowi lubuskiej policji, oraz jego zastępcy, zarzucono niedostateczny nadzór nad podwładnymi.



"Co do pozostałych uczestników tego zdarzenia, to szef MSWiA będzie podejmował decyzje personalne na bieżąco. Minister jest w stałym kontakcie z komendantem głównym Policji i jest informowany o wszelkich ustaleniach na temat przebiegu zdarzenia w Świnoujściu" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.