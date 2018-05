Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odwołał planowane na 12 czerwca spotkanie z północnokoreańskim liderem Kim Dzong Unem. Szczyt miał odbyć się w Singapurze.

Donald Trump i Kim Dzong Un / JEON HEON-KYUN / PAP/EPA

Bardzo liczyłem na to, by być tam z tobą - napisał Donald Trump w liście do Kim Dzong Una. Niestety, przez niesamowity gniew i jawną wrogość płynące z twoich ostatnich oświadczeń, uważam, że niewłaściwym byłoby zorganizowanie tego spotkanie właśnie teraz - dodał.



Do długo oczekiwanego szczytu miało dojść 12 czerwca w Singapurze. Pojawiały się jednak zgrzyty - Korea Północna m.in. groziła, że może odwołać spotkanie w związku z wypowiedziami doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego amerykańskiego prezydenta Johna Boltona, który oceniał, że Korea Płn. musi najpierw przeprowadzić denuklearyzację, zanim będzie mogła liczyć na jakąkolwiek gratyfikację ze strony USA.



Wcześniej Trump informował, że spotkanie może się opóźnić. Dodał, że "byłoby wspaniale", gdyby doszło do szczytu, ale zastrzegł, że spełnione muszą zostać pewne warunki. W przeciwnym razie - jak ostrzegł - "nie będziemy mieli spotkania". Podkreślił, że "musi dojść do denuklearyzacji" Korei Płn. Dodał, że jeśli nie dojdzie do tego szczytu, "to też będzie OK".