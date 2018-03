Sześć osób zginęło w wybuchu w zakładach chemicznych w Kralupach nad Wełtawą. Informację potwierdzili pracujący na miejscu funkcjonariusze. Dwie osoby zostały poważnie ranne. Fabryka położona jest na północ od Pragi. Początkowo pojawiły się doniesienia, że do wypadku doszło w części należącej do polskiej spółki Synthos. Potem zdementowano te informacje. Wiadomo, że eksplozja nastąpiła na terenie instalacji Unipetrolu, należącego do polskiego Orlenu. Ambasada Polski w Czechach ustala, czy wśród poszkodowanych są Polacy.

