To był prawdziwy thriller. Na stadionie w Soczi Chorwacja po rzutach karnych wygrała z Rosją i awansowała do półfinału mundialu. Po dogrywce był remis 2:2, a w serii jedenastek Chorwacja zwyciężyła 4:3. Podopieczni Zlatko Dalicia w półfinale zagrają z reprezentacją Anglii, która pokonała Szwecję.

Piąta seria

Piąta serię celnie rozpoczął Daler Kuzjajew. Było 3:3. Skutecznie uderzył jednak Ivan Rakitić i Chorwacja awansuje do półfinału!



Czwarta seria

Do remisu pewnym strzałem doprowadził Siergiej Ignaszewicz. Bardzo dobrze strzelił też Domagoj Vida i Chorwacja przed ostatnią seria prowadzi 3:2.



Trzecia seria

W trzeciej serii fatalnie przestrzelił Mario Fernandes. Uderzył mocno, ale piłka przeleciała obok słupka. Szczęśliwie bramkę zdobył Modrić. Piłka po jego strzale odbiła się od bramkarza, słupka i wpadła do bramki.



Druga seria

Wyrównanie Rosji pewnym strzałem dał Ałan Dzagojew. Mateo Kovacić uderzył po ziemi, ale jego uderzenie obronił Igor Akinfiejew. 1:1.



Pierwsza seria

Karne zaczęli Rosjanie. Fiodor Smołow uderzył lekko i jego uderzenie odbił Subasić. Pewnie uderzył Brozović i Chorwacja prowadzi.



121'

Mamy rzuty karne!



119'

Rosja mogła prowadzić! Zza pola karnego uderzał Roman Zobnin, ale piłkę złapał Subasić.



115'

Bramka dla Rosji!!! Piłkę z rzutu wolnego dośrodkował Ałan Dzagojew, a w chorwackiej bramce głową umieścił ją Mario Fernandes.

113'

Kolejna akcja Rosjan. Lewą stroną popędził Smołow, dośrodkował, ale piłkę jeszcze raz przeciął Subasić.



112'

Dobra okazja dla Rosji! Z rzutu rożnego piłkę wrzucił Dzagojew, wypiąstkował ją Subasić, jeszcze z powietrza uderzał Daler Kuzjajew, ale piłkę w ekwilibrystyczny sposób złapał chorwacki bramkarz.



109'

Żółtą kartką ukarany Juri Gaziński.



106'

Zaczynamy drugą połowę dogrywki.



107'

Rzut wolny dla Rosji. Dośrodkowywał Dzagojew, ale piłkę na raty złapał Subasić. Koniec pierwszej połowy dogrywki.



104'

Rosjanie ruszyli do ataku, ale dwa wykonywane rzuty rożne nie przyniosły celnego strzału na bramkę Subasicia.



102'

W miejsce Aleksandra Gołowina wchodzi Ałan Dzagojew.



101'

Bramka dla Chorwacji! Dośrodkowanie z rzutu rożnego Modricia wykorzystał Domagoj Vida i uderzył obok bezradnego Akinfiejewa! Piłke jeszcze próbował zatrzymać Smołow, ale nie dał rady.

100'

Dobra kontra Rosji. Piłkę dostał Fiodor Smołow przed polem karnym, ale nie doszedł do piłki.



97'

Dodatkowa zmiana w drużynie Chorwacji. Boisko opuszcza kontuzjowany Sime Vrsaljko, a w jego miejsce wchodzi Vedran Corluka.



91'

Dogrywkę od ataku zaczęli Rosjanie. Piłkę z rzutu rożnego dośrodkował Gołowin, ale w zamieszaniu w polu karnym żadnemu piłkarzy gospodarzy nie udało się strzelić na bramkę.



95'

Koniec regulaminowego czasu gry! Na stadionie w Soczi będzie dogrywka.



94'

Jeszcze jedna akcja Rosjan. Z ostrego konta uderzył Smołow, ale dobrze obronił Subasic.



92'

Chorwacja przeszła do ataku. Rosjanie całym składem na własnej połowie.



90'

Przy z pozoru niegroźnej sytuacji coś stało się chorwackiemu bramkarzowi Danielowi Subasiciowi. Po złapaniu piłki złapał się za udo. Jego trener wykorzystał już wszystkie zmiany, następnej będzie mógł dokonać dopiero w dogrywce.



88'

Rzut rożny dla Chorwacji. Piłkę dośrodkował Modrić, piłke uderzył Lovren, ale sędzia odgwizdał faul chorwackiego obrońcy. Zmiana w drużynie Zlatko Dalicia: boisko opuszcza strzelec bramki Andrej Kramaric, a w jego miejsce pojawia się Mateo Kovacic.



85'

Szansa dla Rosji. Z rzutu wolnego dośrodkował Aleksandr Gołowim ale piłkę wybili chorwaccy obrońcy.



79'

Zmiana w rosyjskiej drużynie. Boisko opuszcza Dziuba, w jego miejsce wchodzi Juri Gaziński.



76'

Bardzo dobra okazja Chorwacji. Piłkę dośrodkował Vrsaljko, do Modricia zgrał ja Mandzukic, ale strzał piłkarza Realu Madryt został zablokowany. Próbował dobijać jeszcze Vrsajlko, ale i jego strzał nie znalazł drogi do bramki.



74'

W Chorwacji na boisku pojawia się Josip Pivaric w miejsce Ivana Strinicia.



72'

Dobra akcja Rosji. Smołow zagrał na prawo do Mario Fernandesa, ten dośrodkował na głowę Erochina, ale zawodnik Zenita Sankt Petersburg przeniósł piłkę nad poprzeczką.



69'

Chorwacja utrzymuje się przy piłce, ale nie może znaleźć sposobu na dobrze ustawionych Rosjan.



67'

Druga zmiana w rosyjskiej drużynie. Fiodor Smołow wchodzi za strzelca bramki Denisa Czeryszewa.



63'

Zmiana w drużynie Chorwacji. Boisko opuszcza Perisić, a w jego miejsce pojawia się Marcelo Brozović.



62'

Rosjanie odpowiadają z rzutu rożnego. Piłkę uderzył Dziuba, ale strzał był lekki i pewnie złapał go Subasic.



60'

Co za szansa Chorwacji! Dośrodkowanie z lewej strony zgrał Kramarić, piłkę źle piąstkował Akinfiejew, doszedł do niej na ósmym metrze Perisić i uderzył na bramkę. Piłka odbiła się od słupka, przeleciała wzdłuż linii bramkowej i wyszła za boisko. Rosjanie mieli wiele szczęścia.



58'

Zza pola karnego uderzał Ante Rebić, ale piłka przeleciała wysoko nad rosyjską bramką.



55'

Pierwsza zmiana w rosyjskiej drużynie. Boisko opuszcza Aelksandr Samiedow, a w jego miejsce wchodzi Alekandr Erochin.



52'

Strzału z przewrotki spróbował Andrej Kramarić, ale piłkę bez problemu złapał Igor Akinfiejew.



49'

Modrić zagrywa w pole karne, ale Kramarić nie był w stanie oddać strzału. Zza pola karnego próbówał jeszcze Modrić, ale niecelnie.



47'

Druga połowa też zaczęła się od dominacji reprezentacji Chorwacji.



46'

Zaczynamy drugą połowę.



Przerwa

Statystyki po pierwszej połowie pokazują, że w meczu dominuje Chorwacja. Przez 65 procent czasu przy piłce utrzymywali się podopieczni Zlatko Dalicia.



Przerwa

Bramka Denisa Czeryszewa padła w 31. minucie, a Andrej Kramarić odpowiedział osiem minut później.



47'

Koniec pierwszej połowy. Rosja remisuje z Chorwacją 1:1.



40'

Chorwacja wyrównuje! Ivan Strinić wygrał pojedynek główkowy, piłkę przejął Perisić, zagrał do wolnego Mandzukicia, ten wbiegł w pole karne i dośrodkował na głowę Andreja Kramaricia i zawodnik Hoffenheim zdobył bramkę.



39'

Żółta kartką ukarany Ivan Strinić.



35'

Chorwacja próbuje swoich sił ze stałych fragmentów gry, ale w pojedynkach główkowych dominują Rosjanie. Przy wyjściu do kontrataku faulowany był Artiom Dziuba i żółtą kartką został ukarany Dejan Lovren.



31'

1:0 dla Rosji! Piłkę Piłkę w środku pola przejął Denis Czeryszew, oddał do Dziuby, ten ponownie zagrał do Czeryszewa, a rosyjski pomocnik pięknym strzałem pokonał chorwackiego bramkarza. Daniel Subasic nawet nie wystartował do tej piłki.

30'

Z rzutu wolnego uderzał Denis Czeryszew, ale piłkę na raty złapał Subasic.



28'

Po kilku minutach w których nic znaczącego się nie działo Vrsaljko dośrodkował w pole karne, tam głową uderzał Ivan Perisić, ale piłka przeleciała obok słupka rosyjskiej bramki.

23'

W dalszym ciągu Chorwacja gra w ataku pozycyjnym, a Rosja czeka na swoich przeciwników na własnej połowie.



17'

Rosjanie próbują grać z kontrataku. W pole karne wbiegł Samiedow, ale zbyt daleko wypuścił sobie piłkę i złapał ją Daniel Subasić.



16'

Rzut wolny dla Chorwacji z około 25 metrów. Piłkę uderzył Ivan Rakitić, ale ta przeleciała wysoko nad bramką.



15'

Rzut wolny dla Chorwacji piłkę dośrodkował Rakitić, ale żaden z jego partnerów nie oddał skutecznego strzału.



14'

Akcja Rosji. Samiedow dośrodkował z prawej strony w pole karne, ale tam pojedynek główkowy wygrał Dejan Lovren.



11'

Kolejna akcja Chorwatów. Na prawej stronie przedarł się Vrsaljko, zagrał do Mario Mandzukicia, ale napastnik Juventusu Turyn uderzył bardzo niecelnie.



9'

Po początkowej dominacji Rosji, Chorwacja przejęła kontrole nad meczem. Rosjanie czekają na swojej połowie, a podopieczni Zlatko Dalicia prowadzą atak pozycyjny.



6'

Pierwsza akcja Chorwatów.Z ostrego kąta uderzał Ante Rebić, ale piłkę odbił Igor Akinfiejew. Po chwili po rzucie rożnym ponownie uderzał Rebić, ale tym razem nad bramką.



5'

Kolejna akcja Rosji. Uderzał Czeryszew, potem strzał dobijał Dziuba, ale strzał został zablokowany. Początek zdecydowanie pod kontrolą drużyny Stanisława Czerczesowa.



2'

Pierwsza akcja Rosjan. Artiom Dziuba zagrał piłkę do Denisa Czeryszewa, ten strzelił, ale tuż przy nim był Sime Vrsaljko i nie pozwolił na oddanie celnego uderzenia.



1'

Zaczynamy ostatni ćwierćfinał!



19:51

Przed meczem obaj kapitanowie biorą udział w kampanii przeciwko dyskryminacji.



19:40

Obie drużyny w swoich najmocniejszych zestawieniach.