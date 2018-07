Reprezentacja Anglii po raz pierwszy od 28 lat zagra w półfinale mistrzostw świata. Podopieczni Gareth’a Southgate’a po bramkach Harrego Maguire’a i Dele Alliego wygrali ze Szwecją 2:0. W kolejnym meczu zagrają ze zwycięzcą meczu Rosja – Chorwacja.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

18:04

Statystyki tego meczu odzwierciedlają przewagę, jaką na boisku mieli Anglicy.



18:02

Graczem meczu został wybrany Jordan Pickford.



95'

Koniec meczu! Anglia w półfinale!



90'

Rzut wolny dla Szwecji zza pola karnego. Piłkę uderzył Augustinsson, ale futbolówka przeleciała wysoko nad poprzeczką.



87'

Anglia kontroluje grę i nie pozwala na ofensywnie akcje reprezentacji Szwecji.



84'

W reprezentacji Anglii w miejsce Jordana Hendersona wchodzi Erick Dier.



78'

Kolejna szansa dla Anglii. Harry Kane zagrał na prawo do Trippiera, ten dośrodkował do Sterlinga, ale Anglika w ostatniej chwili uprzedził Emil Krafth.



76'

Zmiana w reprezentacji Anglii. Boisko opuszcza Dele Alli, a w jego miejsce pojawia się Fabian Delph.



72'

Świetną szansę stworzyła sobie Szwecja! Gudetti dostał prostopadłą piłkę na lewą stronę, wbiegł w pole karne, zagrał do środka do Marcusa Berga, ten oddał strzał z półobrotu, ale jego uderzenie odbił nad poprzeczkę Jordan Pickford.



69'

Anglia coraz bliższa strzelenia trzeciej bramki. Dwukrotnie próbował strzelać Alli, ale jego uderzenia były blokowane.



66'

Kolejne zagrożenie pod bramką Olsena. Z rzutu rożnego dośrodkował Trippier, ale żadnemu z Anglików nie udało się dojść do strzału głową. Z woleja próbował jeszcze Maguire, ale piłka przeleciała wysoko nad poprzeczką.



65'

Dwie zmiany w Szwecji. Boisko opuszcza Ola Toivonen i Emil Forsberg, a w ich miejsce pojawiają się John Guidetti i Martin Olsson.



63'

Bardzo dobra szansa dla "Trzech Koron"! Forsberg zagrał do Berga, ten oddał do niepilnowanego na 13. metrze Viktora Claessona, ale jego uderzenie obronił Pickford.



59'

2:0 dla Anglii! Piłkę sprzed pola karnego wrzucił Jesse Lingard, niepilnowany w polu karnym był Dele Alli i uderzył głową nie do obrony.

58'

Dośrodkowanie z rzutu rożnego Kierana Trippiera, ale Harry Kane nie doszedł do piłki.



54'

Szansa dla Anglii! Piłkę z rzutu wolnego dośrodkował Henderson, zgrał ją Maguire, uderzenia z przewrotki próbował Sterling, ale obrońcy poradzili sobie z tym zagrożeniem.



52'

W drugiej połowie inicjatywę przejęli Szwedzi. To oni częściej prowadzą grę. Ze skrzydła Pickforda próbował zaskoczyć Emil Forsberg, ale piłka przeleciała nad poprzeczką.



47'

Po przerwie do ataku ruszyli Szwedzi. Z prawej strony dośrodkował Krafth, ale piłkę wybili obrońcy. Za chwilę ponownie z tej strony dośrodkował Claesson, piłkę uderzył Marcus Berg, ale świetnie strzał obronił Pickford.



46'

Zaczynamy drugą połowę!



Przerwa

Statystyki pokazują przewagę w grze reprezentacji Anglii.



46'

Okres wyraźnej przewagi Anglii. Z rzutu rożnego dwukrotnie dośrodkowywał Kieran Trippier, ale piłka dwa razy została wybita. Sędzia kończy pierwszą połowę. Na stadionie w Samarze Anglia prowadzi ze Szwecją 1:0.



45'

Kolejna szansa Sterlinga! Długie podanie Jordana Hendersona, Sterling w sytuacji "sam na sam" uderzył w bramkarza, a dobitka została zablokowana przez obrońców.



43'

Dobra szansa dla Anglii. Długie podanie do Raheema Sterlinga, ten opanował piłkę, ale przed strzałem wybił mu ją Victor Lindelof. Po chwili jeszcze jedno pytania do gracza Manchesteru City, ale był on na spalonym.



41'

Dobra akcja skrzydłem Anglii. Z lewej strony szarżował Raheem Sterling, zagrał do środka, piłka trafiła do Jessiego Lingarda, uderzył ją pięta, ale strzał został zablokowany przez obrońcę.



39'

Tak wyglądał moment, w którym Harry Maguire zdobył bramkę.



37'

Rzut wolny dla Szwecji. Piłkę zagrywa Ludwig Augustinsson, ale angielscy obrońcy wybili futbolówkę.

30'

Bramka dla Anglii! Piłkę z rzutu rożnego dośrodkował Ashley Young, na 11. metrze uderzył ją Harry Maguire. Piłka poleciała w dolny róg bramki, ale nie zdążył jej zatrzymać Olsen. Anglia prowadzi!

29'

Tym razem z lewej strony próbował Young, ale piłka została wybita.



24'

Kolejna akcja Anglików po lewej stronie. Mocno piłkę po ziemi w pole karne zagrał Trippier, ale Haryy Kane był spóżniony i piłkę przejął Olsen.



22'

Szwecja ustawiona na swojej połowie, a Anglicy rozgrywają atak pozycyjny.



20'

Z prawej strony dośrodkowania próbował Ashley Young, ale piłka po raz kolejny została wybita.



19'

Dośrodkowanie Szwedów z lewej strony, ale piłka została wybita. Po chwili Anglicy wyprowadzili kontrę, Sterling przedarł się prawą stroną, przed polem karnym zostawił piłkę Harremu Kane'owi, ale napastnik Tottenhamu uderzył obok słupka szwedzkiej bramki.



18'

Długie zagranie Kraftha do Oli Toivonena, ale szwedzkiego napastnika dobrze zablokował John Stones i nie pozwolił mu na przejęcie piłki.



13'

Pierwszy strzał na bramkę Pickforda. Piłkę zza pola karnego uderzał Viktor Claesson, ale piłka przeleciała nad angielską bramką.



11'

Dośrodkowanie w pole karne Kierana Trippiera, ale piłkę pewnie złapał Robin Olsen.



8'

Rzut wolny dla Szwecji, ale piłka została wybita. Po chwili Szwedzi wrzucili też piłkę z autu, ale ręką zagrał Andreas Granqvist.



6'

Pierwsze zagrożenie pod szwedzką bramką. Piłkę stracił Emil Krafth, przejął ją Delle Ali, ale podał zbyt mocno do Kane'a.



4'

Na razie dość senne tempo tego spotkania. Gra toczy się głównie w środku pola.



2'

Od początku meczu przy piłce utrzymywali się Anglicy. Kiedy Szwedzi przejęli piłkę, Marcus Berg zagrał do Viktora Claessona, ale podanie było za mocne.



1'

Zaczynamy!



15:45

Obie drużyny już po rozgrzewce.



15:40

W ustawieniach obydwu drużyn nie ma większych niespodzianek.