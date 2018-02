W samo południe rozpocznie się ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pjongczang 2018! To niezwykłe wydarzenie będzie śledził cały świat. Igrzyska zakończą się 25 lutego. W ciągu 17 dni rozegrane zostaną 102 konkurencje w 15 dyscyplinach. Polska do Korei Południowej wysłała 62 zawodników. Na miejscu jest także nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański, którego relacje usłyszycie w Faktach RMF FM!

W Pojongczangu rozbrzmiewa hymn Korei Południowej, wykonywany przez grupę 75 dzieci.





Zobacz, jak to wygląda na zdjęciach!



Prezentacja na arenie zachwyca widzów.



Na trybunie honorowej pojawili się prezydent Korei Południowej Moon Jae-in oraz przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach.



Na stadionie, na którym odbywa się ceremonia otwarcia, pojawia się coraz więcej ludzi.



Rozpoczęło się niezwykłe widowisko! Na niebie rozbłysły fajerwerki, które utworzyły wielki napis z powitaniem: "Welcome".



W Pjongczangu wybiła godzina 20! W Korei w mroźny wieczór rozpoczyna się ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018.



Przy okazji igrzysk kwestia bezpieczeństwa poruszana była w zasadzie tylko w kontekście napięć między krajami Półwyspu Koreańskiego. W Pjongczangu realnym zagrożeniem jest jednak śmierć na drodze. W żadnym innym rozwiniętym kraju nie ginie tylu pieszych, co w Korei Południowej.

Jeszcze przed ceremonią otwarcia igrzysk olimpijskich grupa protestujących doprowadziła do starć z miejscową policją i spaliła flagi Korei Północnej oraz zdjęcia przywódcy tego kraju Kim Dzong Una.

Zdarzenia rozegrały się nieopodal stadionu w Pjongczangu, gdzie odbędzie się ceremonia.

W marszu uczestniczyło około 800 osób. Protestowały przeciwko próbom rakietowym przeprowadzonym w ostatnim czasie przez północnego sąsiada, z którym Korea Południowa jest w stanie wojny - po konflikcie w latach 1950-53 ogłoszono jedynie zawieszenie broni.

Skrytykowano także prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina, który zdaniem protestujących wykorzystuje igrzyska olimpijskie, aby wznowić negocjacje dotyczące programu atomowego Korei Północnej.

Działania Moona prowadzą Koreę do zniszczenia - głosiły niektóre transparenty. Na innym zaapelowano do prezydenta USA Donalda Trumpa: "Panie prezydencie, prosimy o zbombardowanie Korei Północnej".

Jak polska ekipa wyglądała podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014 roku? Zobacz na zdjęciu!



Chorążym był Dawid Kupczyk, pilot drużyny bobsleistów.





Polacy podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Soczi. / BARBARA WALTON / PAP/EPA

Pjongczang w liczbach!



15 dyscyplin, 102 komplety medali, 62-osobowa reprezentacja Polski - to niektóre z liczb obrazujących 23. w historii zimowe igrzyska olimpijskie, które potrwają 17 dni.



Pjongczang 3 razy ubiegał się o organizację zimowych igrzysk olimpijskich.



W każdym złotym medalu znajduje się 6 gramów czystego złota. Medal waży 586 gramów.



W dotychczasowej historii zimowych igrzysk olimpijskich Polacy zdobyli 20 medali.



1988 - rok pierwszych i jedynych ja na razie igrzysk olimpijskich, które odbyły się w Korei Południowej.



Igrzyska olimpijskie w Pjongczangu to także rekordowa liczba wolontariuszy - 22400!



Tradycyjnie olimpijską defiladę zawodników i zawodniczek rozpocznie ekipa Grecji. Za nią pójdą reprezentacje ustawione alfabetycznie w języku kraju organizatora. W koreańskim jest to hangul.

W piątkowe południe za sportowcami z Grecji maszerować będą zespoły narodowe Ghany, Nigerii i Republiki Południowej Afryki. To dlatego, że alfabet koreański zaczyna się od dźwięku podobnego do "g" w języku angielskim, a następnie dźwięku zbliżonego do "n".

Hangul, stworzony przez króla Sejonga w XV wieku, jest systemem pisma używanym w Korei Południowej i Północnej.

W Pjongczangu jest nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański!



Jego relacje usłyszycie w Faktach RMF FM. Będziemy je także na bieżąco zamieszczać na stronie RMF24.pl!



Wciąż tajemnicą pozostaje, kto zapali znicz olimpijski.

To sekret, który organizatorzy zawsze chronią do ostatniej chwili.

Na potrzeby igrzysk olimpijskich w Pjongczangu zbudowano sześć nowych obiektów sportowych. Pozostałe Koreańczycy przygotowali wcześniej. Bezskutecznie ubiegli się bowiem o organizację igrzysk w 2010 i 2014 roku.

Zawody odbywać się będą w Klastrze Górskim (dyscypliny narciarskie, tor bobslejowo-saneczkowy), czyli w powiatach Pjongczang i Jeongseon oraz w Klastrze Przybrzeżnym (sporty halowe), w odległym o ok. 50 km Gangneung.

W Klastrze Przybrzeżnym uczestnicy będą rywalizować w łyżwiarstwie figurowym i szybkim, short tracku, hokeju na lodzie i curlingu. Klaster Górski można natomiast podzielić na trzy części. W głównej (Alpensia Resort) oprócz stadionu, na którym odbędą się ceremonie otwarcia i zamknięcia, znalazły się obiekty do biegów i skoków narciarskich, biathlonu, tor bobslejowo-saneczkowy, a także stok, na którym alpejczycy będą walczyć o medale w slalomie i slalomie gigancie.

Alpejskie konkurencje szybkościowe i superkombinacja zostaną przeprowadzone w położonym 40 km na południe Jeongseon Alpine Center, a snowboardziści i narciarze dowolni udadzą się 50 km na zachód do Bokwang Snow Park.

Igrzyska olimpijskie w Pjongczangu to także nowe konkurencje - snowboardowy big air, wyścig ze startu wspólnego w łyżwiarstwie szybkim, a także rywalizacja par mieszanych w curlingu i drużyn mieszanych w narciarstwie alpejskim.



A gdyby to dzieci startowały w tegorocznych igrzyskach olimpijskich? Organizatorzy imprezy przygotowali specjalny film, który pokazuje, jak wtedy rozgrywane byłyby najważniejsze konkurencje.



Kibice zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu na niesamowite wrażenia mogą liczyć nie tylko na trybunach olimpijskich aren. Interesująca jest też koreańska kuchnia i to od samego rana. Śniadanie wygląda w zasadzie jak... obiad.

Członkowie polskiej reprezentacji zgodnie przyznają, że wyżywienie w wiosce olimpijskiej jest bardzo dobre. W oficjalnej jadłodajni serwowane są dania z całego świata, ale pokazuje to, że do jedzenia Koreańczycy bardzo się przykładają.

Mieszkając w hotelu kulinarnego szoku można doznać od rana. Oto wybór z piątkowego poranka: dwie zupy, smażone krewetki w tempurze, mandu (rodzaj pierożków), gotowany ryż z warzywami, a nawet grillowany szponder wołowy.

Reprezentacja Polski na igrzyska w Pjongczangu jest rekordowa - liczy 62 sportowców!

Nie wszyscy wezmą jednak udział w uroczystej inauguracji imprezy. Ekipa biało-czerwonych zaprezentuje się jako 83. z kolei podczas defilady uczestników.

Według Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w ceremonii weźmie udział 36 zawodników i 33 osoby współpracujące. Będą m.in. bobleiści, dwuboiści oraz przedstawiciele biathlonu, saneczkarstwa, narciarstwa alpejskiego, snowboardu, biegów narciarskich, łyżwiarstwa figurowego oraz łyżwiarstwa szybkiego i short tracku.

Nie pojawią się na stadionie zawodnicy, którzy będą startować następnego dnia. To zawsze jest spore obciążenie dla organizmu. Często czeka się wiele godzin na stojąco, by zostać wyprowadzonym na stadion. Poza tym to dodatkowe emocje, a tych i tak nie brakuje. Lepiej chyba zostać w pokoju i wypoczywać - powiedziała biathlonistka Weronika Nowakowska.

Ona, podobnie jak jej koleżanki Krystyna Guzik, Monika Hojnisz i Magdalena Gwizdoń, dzień później wystąpią w sprincie na 7,5 km.

A Ty jak dobrze znasz reprezentantów Polski? Sprawdź swoją wiedzę w quizie!

Ceremonia otwarcia w samo południe!

Ceremonia otwarcia XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu rozpocznie się punktualnie o godzinie 12:00 polskiego czasu. Na trybunach mają zasiąść m.in. prezydent Andrzej Duda i minister sportu Witold Bańka. Polską flagę w defiladzie sportowców poniesie panczenista Zbigniew Bródka.

Zawody sportowe rozpoczęły się jednak wcześniej. Już w czwartek odbyły się pierwsze mecze curlingu, a skoczkowie mają za sobą kwalifikacje do sobotniego konkursu na obiekcie normalnym. Ruszyły też zmagania drużynowe w łyżwiarstwie figurowym, a kwalifikacje mają za sobą narciarze specjalizujący się w jeździe po muldach.