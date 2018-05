Prokuratura Krajowa poinformowała w środę wieczorem o postawieniu zarzutów byłemu Komendantowi Głównemu Policji oraz byłym dyrektorom łódzkiej i poznańskiej Delegatury CBA. Zbigniew Maj usłyszał łącznie 10 zarzutów, które obejmują okres od 1 stycznia do 10 lutego 2016 roku. Jak podkreśla prokuratura w komunikacie, w tym czasie sprawował on funkcję szefa policji. Zbigniew Maj został zatrzymany w środę rano w swoim domu w Kaliszu. Jego żona twierdzi, że jest "to działanie polityczne", ponieważ - jak ujawniła w rozmowie z RMF FM - podjął on decyzję o starcie w wyborach na prezydenta miasta.

Były komendant usłyszał 10 zarzutów /Bartłomiej Zborowski /PAP

