Były szef policji Zbigniew Maj ma usłyszeć zarzuty dot. nieuprawnionego przekazywania informacji w czasach, gdy pełnił funkcję komendanta głównego policji - ujawnione przez dziennikarzy RMF FM informacje potwierdziła Prokuratura Krajowa. Jako pierwsi podaliśmy, że wczesnym rankiem do domu Maja weszli agenci CBA. Po przeszukaniu inspektor ma być przewieziony na przesłuchanie i usłyszeć zarzuty. W ramach tego samego śledztwa agenci CBA zatrzymali również dwóch byłych szefów delegatur Biura z Poznania i Łodzi. Także w ich przypadku chodzi o nieuprawnione przekazywanie informacji.

Do kaliskiego domu byłego komendanta głównego policji Zbigniewa Maja (na zdjęciu: w styczniu 2016) weszli agenci CBA / Marcin Obara / PAP

Według ustaleń reporterów RMF FM, agenci CBA pojawili się w domu Zbigniewa Maja w Kaliszu tuż po godzinie 06:00. Obecnie trwa tam przeszukanie, po jego zakończeniu były szef policji ma zostać przewieziony do Rzeszowa na przesłuchanie i tam również ma mieć postawione zarzuty.

Jak ustalili nasi dziennikarze, Maj będzie podejrzany o przekazywanie dziennikarzom informacji dot. działań podległej mu formacji w czasach, gdy stał na czele policji.

Poza tym - jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM - śledczy planują postawienie mu zarzutów dotyczących innej sprawy.

Wiadomo, że nie chodzi o korupcję ani współpracę z grupami przestępczymi.

Śledztwo w tej sprawie, prowadzone przez podkarpacki wydział Prokuratury Krajowej, trwało ponad dwa lata.

Byli szefowie delegatur CBA mieli przekazywać informacje Majowi

W tym samym śledztwie zatrzymano dwóch byłych szefów delegatur CBA z Poznania i Łodzi. Również w ich mieszkaniach w okolicach Katowic i Kielc trwają przeszukania prowadzone przez CBA.

Według prokuratury, Zbigniew Maj podżegał ich do ujawnienia mu informacji ze śledztw, w których mógł się przewijać - a oni takie informacje mu przekazywali.

Przypomnijmy: dwa lata temu sprawdzano oświadczenia majątkowe byłego szefa policji, żadnych nieprawidłowości nie znaleziono; próbowano również połączyć go ze śledztwem ws. nieprawidłowości w działaniu jednego z kaliskich stowarzyszeń.

Żona Zbigniewa Maja: Mamy do czynienia z atakiem politycznym przy wykorzystaniu CBA

To działanie polityczne, próba zniszczenia mojego męża - tak zatrzymanie byłego szefa policji komentuje w RMF FM w specjalnym oświadczeniu jego żona Beata Maj.

Jak się okazuje, były komendant główny miał w planach zaangażowanie się w politykę.

Mój mąż jest kaliszaninem. Wczoraj podjął decyzję o starcie w wyborach prezydenckich (w tym mieście), wczoraj zostało założone stowarzyszenie, które będzie rekomendowało go do wyborów. Dzisiaj mamy do czynienia z atakiem politycznym przy wykorzystaniu CBA - stwierdziła Beata Maj w rozmowie z Markiem Balawajdrem.

W mojej ocenie nie jest to przypadek, ponieważ podobnie jak dwa lata temu, tak i teraz, inspiracje do prześladowania mojego męża pochodzą z Kalisza - zaznaczyła.

Wejście do domu o 06:00 rano konieczne?

W całej sytuacji - gdy mowa jest o przestępstwie urzędniczym - pytania budzić może przyjęty przez prokuraturę i CBA styl działania. W przypadku tego rodzaju przestępstw wzywa się osoby, którym mają być postawione zarzuty - a nie prowadzi się akcję od 06:00 rano, wchodząc do domu z odbezpieczoną bronią.

Według naszych informacji, agenci CBA, którzy weszli do domu Zbigniewa Maja, działali w bardzo zdecydowany sposób.

Stanowisko komendanta głównego policji Zbigniew Maj objął w grudniu 2015 roku, dwa miesiące później z niego zrezygnował. Na zwołanej wówczas konferencji prasowej mówił, że złożył rezygnację, by nie obciążać całej formacji, a jako powód podał przygotowywaną wobec niego prowokację byłych funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych.

Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński mówił z kolei wówczas o "poważnych zarzutach" pod adresem Maja. To, co teraz się dzieje, nie ma jednak z tymi zapowiedziami nic wspólnego.

Zbigniew Maj służbę w policji rozpoczął w 1996 roku. Był m.in. koordynatorem i twórcą struktur Centralnego Biura Śledczego Policji, tworzył i pracował w zespole ds. uprowadzeń, współtworzył algorytm działań policji w sytuacjach kryzysowych. Funkcję komedanta głównego policji pełnił od grudnia 2015 do lutego 2016.

Szef kancelarii premiera: Dowiedziałem się w państwa radiu

O zatrzymanie byłego szefa policji Robert Mazurek pytał w Porannej rozmowie w RMF FM szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nie miałem bladego pojęcia. Dowiedziałem się w państwa radiu. O takich rzeczach wiedzą stosowne służby, a nie politycy - stwierdził Michał Dworczyk.

Komunikat ws. zatrzymania m.in. Zbigniewa Maja wydała Prokuratura Krajowa:



"W dniu dzisiejszym, tj. 16 maja 2018 roku, na polecenie Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie dokonano zatrzymania Zbigniewa M. - byłego Komendanta Głównego Policji, Krzysztofa A. - byłego Dyrektora Delegatury w Poznaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Jacka L. - byłego Dyrektora Delegatury w Łodzi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.



Zatrzymanym zostaną przedstawione zarzuty dotyczące m.in. ujawniania informacji z prowadzonych postępowań karnych oraz na temat planowanych dopiero czynności operacyjno-rozpoznawczych, co naraziło na szkodę interes publiczny oraz interes prowadzonych postępowań karnych.



Po zakończeniu czynności procesowych z udziałem wszystkich podejrzanych prokurator podejmie decyzje w zakresie zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych".