Na stadionie w Petersburgu Belgia pokonała Anglię 2:0 po bramkach Thomasa Meuniera i Edena Hazarda. Tym samym zajęła trzecie miejsce na mistrzostwach świata w Rosji, co jest największym sukcesem w historii belgijskiej piłki. Dla reprezentacji Anglii czwarte miejsce to najlepszy występ na mundialu od 52 lat. W turnieju do rozegrania został tylko jeden mecz. W niedzielę w Moskwie Francja zmierzy się w finale z Chorwacją.

Erik Dier (po lewej) i Kevin De Bruyne (po prawej) w walce o piłkę w meczu Belgia - Anglia / GEORGI LICOVSKI /PAP/EPA

