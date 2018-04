Wspieramy te działania, one były potrzebne. Uczciwe państwa nie mogą dopuścić do tego, by niewinni ludzie byli zabijani przy użyciu broni chemicznej - powiedział prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do międzynarodowej operacji w Syrii. Przypomnijmy: w sobotę nad ranem połączone wojska amerykańskie, brytyjskie i francuskie przeprowadziły w Syrii serię nalotów: była to akcja odwetowa za atak z użyciem broni chemicznej 7 kwietnia w mieście Duma we Wschodniej Gucie, w którym zginęło ponad 60 ludzi. Siły zbrojne USA podały, że celem bombardowań były wojskowy ośrodek naukowo-badawczy w Damaszku, zajmujący się technologią broni chemicznej, i składy znajdujące się na zachód od miasta Hims.

