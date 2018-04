Ustawę o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today, w skrócie: JUST, czyli „sprawiedliwie”) przyjęła jednomyślnie Izba Reprezentantów Kongresu USA. Ustawa dotyczy restytucji mienia ofiar Holocaustu. Zgodnie z nią, od teraz Departament Stanu będzie musiał informować Kongres, które kraje mają problem z restytucją mienia: Sekretarz Stanu będzie musiał zrobić to w dorocznym raporcie o przestrzeganiu praw człowieka w poszczególnych krajach lub w dorocznym raporcie o wolności religijnej. Państwa, które będą się ociągać z restytucją mienia, mogą znaleźć się na cenzurowanym. Obawy dot. ustawy miała amerykańska Polonia, której działacze próbowali nie dopuścić do przyjęcia dokumentu. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz stwierdził z kolei, że "nie przywiązywałby do tej ustawy zbytniej wagi".

