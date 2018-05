W nocy ratownikom nie udało się odnaleźć trzech górników, poszukiwanych 900 m pod ziemią po sobotnim wstrząsie w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Odebrali natomiast sygnał radiowy, który może pochodzić z lamp poszukiwanych górników. W kopalni pracuje 15 zastępów ratowniczych. Prezes JSW Daniel Ozon poinformował, że do godzin porannych ratownicy doszli do 84. metra wyrobiska. Zostało im do spenetrowania ok. 50-60 metrów.

Zdjęcia z akcji ratunkowej zaprezentowane podczas konferencji prasowej w kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie / Andrzej Grygiel /PAP

