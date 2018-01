Poważne postępy w akcji ratunkowej w Himalajach, gdzie Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol utknęli na Nanga Parbat. Dwa pakistańskie helikoptery zabrały czterech himalaistów - Denisa Urubko, Adama Bieleckiego, Piotra Tomalę i Jarosława Botora - spod K2. Ekipa dotarła już na Nanga Parbat.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

13:49

Ekipa wylądowała na wysokości 4850 m, w pobliżu pierwszego obozu na Nanga Parbat - powiedział PAP Krzysztof Wielicki.



Nie znam szczegółów, bowiem nie dzwonię do chłopaków, aby im nie przeszkadzać w akcji. To oni mają się z nami kontaktować. Na razie wiem tyle, że raczej wylądowali powyżej bazy. Teraz zapada zmrok, a według prognoz, pogoda ma się pogarszać - powiedział Wielicki.



Przypomnijmy - Francuzka Elisabeth Revol zeszła do 6670 m. Tomasz Mackiewicz został sprowadzony do namiotu na wysokości 7250 m.



13:35

Pojawiają się różne informacje a propos wysokości, na której wysiedli Polacy. Najczęściej powtarza się przedział 4800-5000 m. Adam Bielecki liczył, że uda im się wysiąść przynajmniej na 6000 m.



13:04

Śmigłowce dotarły już pod Nanga Parbat, gdzie czterech himalaistów - Denis Urubko, Adam Bielecki, Piotr Tomala i Jarosław Botor - ruszy na ratunek Revol i Mackiewicza.





12:07

Ekipa podzieli się na dwa zespoły. Jeden, który powinien poruszać się szybciej, czyli Denis i Adam - oni będą bardziej na lekko, wezmą tylko niezbędne rzeczy potrzebne, żeby pomóc Elisabeth i Tomkowi. Te rzeczy to tlen i właściwe lekarstwa. Druga dwójka idzie już bardziej na ciężko, będzie podążała za nimi, żeby ta akcja była sprawna - mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Marcinem Buczkiem alpinista Janusz Majer.

Na pewno jeszcze dzisiaj zaczną się wspinać. W zależności od tego, jaka będzie pogoda, to wspinanie może trwać także nocą - dodawał.

Stwierdził także, że trzeba mieć nadzieję na sukces akcji ratowniczej. Zostały tu zmobilizowane wszystkie środki jakimi żeśmy dysponowali i miejmy nadzieję, że ich uratujemy - mówił Majer.

11:59

Śmigłowce już po tankowaniu. Maszyny z czterema himalaistami na pokładzie wyruszyły ze Skardu i lecą pod Nanga Parbat.

11:19

Oba helikoptery wylądowały na lotnisku w Skardu. Na ich pokładach - ekipa ratunkowa składająca się z czterech himalaistów. To chwilowy postój w celu zatankowania.

10:40

10:02

Helikopter zabrał już z sobą ekipę ratunkową! / Asghar Ali Porik / Facebook

O godz. 13:40 czasu pakistańskiego dwa śmigłowce zabrały z bazy pod K2 czwórkę himalaistów. Ekipa ratunkowa leci teraz pod Nanga Parbat.





09:34

To niebezpieczna wyprawa dla ekipy ratunkowej, ale nie ma innego wyjścia. Prawdopodobnie trzeba się wspinać tą drogą i szukać naszych przyjaciół - mówi Wielicki w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Rodakiem.

09:00

Potwierdziły się informacje dziennikarza RMF FM. Helikoptery poderwane w powietrze. Wyleciały ze Skardu w stronę bazy pod K2 - poinformował przed chwilą rzecznik polskiej zimowej wyprawy na K2 Michał Leksiński.



08:55

Sytuacja ciągle się zmienia, od rana mamy różne komunikaty na temat wysokości pułapy chmur. Na szczęście otrzymaliśmy od naszego attache bardzo pozytywną wiadomość, mam nadzieję, że potwierdzoną, że za 10 minut wylatują helikoptery - mówił naszemu dziennikarzowi Krzysztof Wielicki, kierownik polskiej zimowej wyprawy. Śmigłowce już teraz powinny lecieć po ekipę ratunkową.

POSŁUCHAJ ROZMOWY MICHAŁA RODAKA Z KRZYSZTOFEM WIELICKIM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Jak dodał Wielicki, na ratunek poleci Denis Urubko, Adam Bielecki, Jarosław Botor i Piotr Tomala. Zespół jest gotowy - powiedział.





08:44

W końcu dobre wiadomości - jest szansa, że już za 10 minut śmigłowce ruszą wraz z ekipą ratunkową.



08:35

Prognozy pogody nie są optymistyczne. Na Nanga Parbat jest coraz silniejszy wiatr.



08:27

Wróciłem z C1 do bazy. Miałem iść do C2, ale z uwagi na sytuacją, jaka jest na Nadze, to wróciłem. Poza tym u góry bardzo wieje, noc była ciężka - napisał na Facebooku Janusz Gołąb z bazy pod K2. Dodał, że wcześniej do bazy wrócił już Denis Urubko.

W tej chwili czekamy na śmigłowiec, by polecieć na Nange. Niestety, pogoda niezbyt lotna według pakistańskich pilotów - zaznaczył.

07:40

Mackiewicz został sprowadzony przez Elisabeth Revol do namiotu na wysokość 7250 m i tam spędził noc. Natomiast ona zeszła do 6670 m - mówił PAP kierownik komitetu organizacyjnego wyprawy na K2 Janusz Majer.

Dodał, że nie ma informacji o sytuacji Mackiewicza i nie wiadomo, jak udało mu się przetrwać noc.



07:32

Niestety Karakorum jest znane z tej pogody i również manewry lotnicze są uzależnione od tych warunków, to jest kwestia siły wiatru, pułapu chmur, w związku z tym rzeczywiście sami piloci też muszą brać pod uwagę kwestię bezpieczeństwa - mówi RMF FM Michał Leksiński, rzecznik Narodowej Zimowej Wyprawy na K2.



Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Leksiński, rzecznik Narodowej Zimowej Wyprawy na K2

Pakistańska agencja donosiła, że z bazy pod Nanga Elisabeth była widoczna na wysokości około 6 700 metrów, czyli dotarła rzeczywiście niżej i najprawdopodobniej ma odmrożenia. Natomiast niestety odnośnie Tomka informacji żadnych nie było - mówił Leksiński.









07:00

Elisabeth Revol i Tomasz Mackiewicz mieli problemy podczas zejścia z Nanga Parbat. Utknęli na wysokości ok. 7 400 metrów pod kopułą szczytową. Po nocy spędzonej na tej wysokości, próbowali zejść na dół.

Francuzce udało się zejść w okolice III obozu, poniżej 7 tysięcy metrów. Himalaistka ma odmrożone palce u stopy i nie może ruszyć dalej, jednak udało się ją zlokalizować.

Na wysokości 7 400 metrów pozostał Tomasz Mackiewicz. Polak jest w złym stanie. Tutaj tylko mamy informację, że Tomek ma chorobę wysokościową i ślepotę śnieżną, ale też nie wiemy, jak zaawansowane są te choroby - mówił Jerzy Natkański, szef Fundacji Jerzego Kukuczki.



Ekipa z K2 jest w każdej chwili gotowa do akcji. Na ratunek himalaistom mogą ruszyć Adam Bielecki, Piotr Tomala, Jarosław Bator i Marek Chmielarski. Jeśli pozwoli na to pojemność helikopterów, to do ekipy może dołączyć też Denis Urubko. Siedzimy w bazie i czekamy - informuje spod K2 Urubko.