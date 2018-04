Na rozliczenie się z fiskusem został już tylko tydzień. W tym roku doroczny PIT-u musimy wysłać do 30 kwietnia. Kto do tej pory nie rozliczył się z fiskusem i ma z tym problem - nie jest sam! Przez cały dzień razem z ekspertami krakowskiej skarbówki będziemy odpowiadać w RMF FM na Wasze pytania związane z podatkami!

Przygotowaliśmy także specjalny dyżur telefoniczny ekspertów.

Numer telefonu 12 / 200 00 10 jest dziś do Waszej dyspozycji od 10:00 do 14:00.

Najprościej PITa wysłać przez internet. W tym roku zrobiło to już około 9 milionów osób.

Metody rozliczenia się przez sieć mamy trzy.

Pierwsza to darmowe aplikacje do rozliczania się z fiskusem. One za nas wszystko policzą i przygotują gotowe zeznanie.

Druga metoda to skorzystanie z tak zwanego "wstępnie wypełnionego zeznania", czyli z PFR (angielski skrót od pre-filled tax return). Ta bardzo prosta metoda dostępna w odpowiednim internetowym formularzu na poniższej stronie:

>>> ZOBACZ INTERNETOWY FORMULARZ

Wpisujemy jedynie swoje imię, nazwisko (ewentualnie także dane małżonka), PESEL i sumę przychodów z zeszłego roku. I gotowe. Nic więcej nie musimy liczyć. Ewentualnie dodajemy interesujące nas ulgi.

Trzecia metoda rozliczenia się przez internet to wypełnienie formularza PIT-WZ. Za jego pośrednictwem prosimy skarbówkę o to, by rozliczyła się za nas.

Dalej macie pytania?

