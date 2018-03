Związki zawodowe zapowiadają masowe doniesienia do Inspekcji Pracy. To dlatego, że niektóre wielkie supermarkety chcą, aby po wolnej niedzieli pracownicy byli na swoich stanowiskach w poniedziałek już kwadrans po północy. "To nieuczciwe" - mówią pracownicy. "To nie pozwoli nam się cieszyć wolną niedzielą" - dodają.

REKLAMA