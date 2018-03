Od pięciu do siedmiu procent polskich firm nie wywiązało się na czas z obowiązku wypełniania i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od tego roku wszystkie działające w Polsce firmy rozliczające VAT muszą co miesiąc raportować skarbówce swoje dane finansowe. Termin wysłania pierwszego raportu upłynął w poniedziałek.

Firmom, które nie wysłały JPK, grożą kary. Jeżeli ktoś jeszcze nie wysłał JPK do skarbówki, to powinien wyrazić tak zwany czynny żal - czyli musi szybko nadrobić zaległość i załączyć krótkie pismo z wyjaśnieniami. Jeśli podatnik tak się zachowa, to nie poniesie konsekwencji. Przewidujemy, że te kary będą w tym momencie, kiedy wyjątkowo nie będą chcieli zastosować się do nowych reguł - zapowiada wiceminister finansów Paweł Cybulski.

Za niewysłanie JPK grozi kara porządkowa - 2800 złotych.

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go co miesiąc wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie.

Informacje na temat JPK_VAT są dostępne na stronie internetowej www.jpk.mf.gov.pl . Pliki za luty 2018 r. przedsiębiorcy powinni złożyć pomiędzy 1 a 26 marca.

(mpw)