​Kursy zagranicznych walut poszły mocno w górę. W tej chwili euro kosztuje 4,29 zł, natomiast dolar - 3,61 zł. Najlepsi analitycy rynku walutowego niestety nie mają dobrych wiadomości. Ich zdaniem, euro tańsze na razie nie będzie, a zdrożeć mają także dolary i funty.

Większy ruch wzrostowy będzie w stosunku do dolara - tu kurs może zbliżyć się nawet do granicy 3,7 zł. Złoty będzie pewnie tracił też w relacji do funta i tu szybko zobaczymy już granicę 5 złotych, natomiast w stosunku do euro kurs raczej będzie stabilny - w okolicach 4,3 zł - mówi analityk Marek Wołos.

Drogie waluty oznaczają także drogie paliwa w całej Europie.

Planując wakacyjny budżet należy wziąć to pod uwagę.

