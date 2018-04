Do 16 kwietnia można złożyć online wniosek PIT-WZ o sporządzenie deklaracji podatkowej za 2017 r. przez urząd skarbowy. Zdaniem resortu finansów zalety rozliczenia przez urząd skarbowy to m.in. oszczędność czasu i mniejsze ryzyko popełnienia błędów w deklaracji.

Do 16 kwietnia 2018 r. złóż online wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy przygotuje PIT-37 na podstawie danych, które posiada. Ty tylko zaakceptujesz lub odrzucisz deklarację podatkową za 2017 r. To najprostszy, najszybszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów - przypomina resort finansów.



PIT- WZ to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Przekazuje się w nim urzędowi informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazaniu 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.



Urząd skarbowy, na podstawie danych z wniosku PIT-WZ oraz informacji od pracodawców lub organów rentowych, przygotuje PIT-37 i udostępni go na Portalu Podatkowym.



Zgodnie z informacją resortu finansów PIT-WZ może złożyć każdy, kto uzyskał w 2017 r. przychody - wykazane przez płatników lub organy rentowe w informacjach: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/PIT-11A - które należy ująć w zeznaniu podatkowym PIT-37. Nie ma znaczenia, czy osoba ta rozlicza się sama, wspólnie z małżonkiem, czy też jako osoba samotnie wychowująca dzieci - we wniosku wskazuje się sposób rozliczenia.