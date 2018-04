​Masz problem z rozliczeniem podatków? Dziś do godziny 20:00 możesz dostać darmową pomoc urzędników fiskusa. Pracownicy skarbówki nietypowo dyżurują dziś w centrach handlowych w całej Polsce.

W niemal setce galerii handlowych pracownicy skarbówki będą odpowiadać na pytania, pomagać wypełnić PIT i wysłać przez internet roczną deklarację podatkową. Wyjaśnią wątpliwości związane z wypełnieniem PIT, czy korzystaniem z ulg podatkowych i odliczeń.

Warto z tej możliwości skorzystać, bo jest ona całkowicie darmowa.

Po pierwsze trzeba ze sobą zabrać zestawienie PIT-11, czyli te dokumenty dotyczące naszych zarobków, które dostaliśmy od pracodawcy. Także wszystkie inne dokumenty świadczące o uzyskanych w zeszłym roku dochodach.

Do tego, jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych, to należy również pamiętać o dokumentach, które potwierdzają wydatki do odliczenia.

I sprawa najważniejsza. Zabierzmy ze sobą PIT, który wypełnialiśmy rok temu, bo kwota przychodu uzyskanego w 2016 będzie potwierdzeniem naszej tożsamości, tak jak to jest przy rozliczaniu się przez internet.

Przypominamy, że czas na wysłanie PIT-a mamy do końca miesiąca.