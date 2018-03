Robert Mazurek, gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM, odkrył niezwykły talent wokalny. Jego dzisiejszy rozmówca - wiceszef klubu parlamentarnego PiS Tadeusz Cymański - dał się namówić i zaśpiewał piosenkę Pawła Kukiza.

Występ wokalny Tadeusza Cymańskiego to reakcja na wczorajszą propozycję Pawła Kukiza. Artysta - a obecnie poseł - zaproponował wczoraj w Porannej rozmowie w RMF FM nagranie duetu właśnie Tadeuszowi Cymańskiemu. Posła nie trzeba było długo namawiać. Co prawda, początkowo nieco się krygował, ale ostatecznie ochoczo zaśpiewał "Miasto budzi się".

Ciekawe, czy taka interpretacja spodobała się Pawłowi Kukizowi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tadeusz Cymański w Porannej rozmowie w RMF FM odpowiada na zaproszenie Pawła Kukiza do muzycznego duetu Michał Dukaczewski, RMF FM

Wczoraj Paweł Kukiz także śpiewał na antenie RMF FM. To piosenka napisana specjalnie dla wicepremiera Jarosława Gowina. Jak mówi: to piękna ballada. Zaczyna się słowami: "Od soboty do pierwszego jeszcze trzy tygodnie. Z głodu rękę wbijam w ścianę. Drugą trzymam spodnie".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Kukiz śpiewa u Roberta Mazurka: Od soboty do pierwszego jeszcze trzy tygodnie RMF FM

(mpw)