Aktywne życie uczuciowe i picie czerwonego wina - to tylko niektóre czynności pomagające zachować młodość po 65. roku życia. Listę czynności wspomagających młodość ustalono według ankiety. Przeprowadzono ją wśród 1,5 tys. Brytyjczyków. Do sposobów na zachowanie młodości zaliczono: pozytywne myślenie, spędzanie czasu z rodziną oraz sen. Zdaniem ankietowanych warto także próbować nowych zajęć, rozwiązywać łamigłówki i zastanowić się nad posiadaniem czworonożnego przyjaciela. Koty i psy znacznie poprawiają nasze samopoczucie i dodają nam skrzydeł - twierdzą Brytyjczycy. Ważne jest też posiadanie hobby.

Wśród 40 czynności pozwalających zachować młodość, uczestnicy ankiety wskazywali na: regularne słuchanie muzyki, posiadanie czasu dla siebie i medytację. Co ciekawe, prawie 80 proc. ankietowanych przyznało, że czują się znacznie młodziej, niż wskazywałby na to ich wiek biologiczny.

Ankieta odnosi się do ludzi powyżej 65. roku życia, kiedy to zaczynamy się starzeć. Granice tego zjawiska są jednak bardzo elastyczne. Jeśli chcemy opóźnić jego nadejście, to zdaniem uczestników badania warto dużo spacerować i.. nie zapominać o piciu wody.

Należy też od czasu do czasu wyszaleć się na parkiecie, czy pójść na pływalnię. To sugestie oczywiste, ale jak wykazała ankieta na przykład częste uśmiechanie się do innych również poprawi nam samopoczucie. Zresztą nie tylko nam.

Były też mniej oczywiste podpowiedzi. Na przykład częste chodzenie do fryzjera, zdaniem Brytyjczyków, również pomoże nam zachować młodość. A także podążanie za nowymi trendami w modzie. Jak zauważają komentatorzy, zrozumienie i oswojenie się ze zmianami w różnych aspektach życia pomaga nam utrzymywać zdrową relację z młodszym pokoleniem.

(mch)