"Nie straszmy Polaków. Mamy w tym momencie 9 tys. łóżek przeznaczonych dla chorych na Covid, w ostatnim tygodniu zwiększyliśmy tę liczbę o blisko 2 tys. Mamy 830 łóżek z respiratorami, z tego zajętych jest 170 łóżek" - mówił Michał Dworczyk, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. "A w ogóle w kraju mamy 11 tys. respiratorów. Sytuacja jest pod kontrolą. Może się zdarzyć, że w jednym szpitalu zabraknie miejsc - ale wtedy chorego można przewieźć do innego szpitala. Nie ma obawy, że zabraknie miejsc dla chorych na Covid-19" - zapewniał minister.

Michał Dworczyk: Nie ma obaw, że zabraknie miejsc dla chorych na Covid-19 Karolina Bereza / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Dworczyk: Nie ma obaw, że zabraknie miejsc dla chorych na Covid-19

Zdaniem Dworczyka, premier Mateusz Morawiecki nie ma powodu do przeprosin za słowa z czasów kampanii prezydenckiej, że cieszy się, iż coraz mniej obawiamy się epidemii koronawirusa. W tamtym czasie, gdy premier wypowiadał te słowa, epidemia spadała. To był okres przygasania epidemii, premier nigdy nie twierdził, że pandemia się skończyła, nigdy nie kwestionował tego, że jesienią może dojść do drugiej fali. Zarówno wtedy, jak i teraz sytuacja jest pod kontrolą - tłumaczył Dworczyk.

Minister przekonywał, że rząd nie rozważa lockdownu. Zmieniliśmy strategię działania. Podchodzimy do działania regionalnie. Wprowadzamy kolejne obostrzenia, skończyliśmy wprowadzać obostrzenia dla powiatów, przekazujemy je do konsultacji, pewnie w ciągu tygodnia będziemy je wprowadzali - tłumaczył Dworczyk. Dzisiaj nie chcemy zatamować rozwoju wirusa, to już jest niemożliwe, dzisiaj walczymy w tych miejscach, gdzie jest najwięcej zachorowań. Nie mamy złudzeń, że pandemia się skończy, ale sytuacja jest kontrolowana i rząd jest przygotowany na jej rozwój - deklarował.

Krzysztof Ziemiec pytał też swojego gościa o wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego. Najważniejszą osobą jest prezes Rady Ministrów. Oczywiście prawdą jest, że Jarosław Kaczyński jest liderem Zjednoczonej Prawicy, politykiem najbardziej doświadczonym w Polsce. Krytykom tego rozwiązania można przypomnieć, że tego typu sytuacje zdarzają się w innych państwach. Nie obawiałbym się tego, że takie rozwiązanie będzie generowało jakieś problemy - stwierdził minister.

Pan profesor Czarnek jest rzeczywiście bardzo wyrazistym politykiem, ale również doświadczonym politykiem. Jestem pewny, że doskonale wie, że o ile w parlamencie, będąc posłem, występując na forum parlamentarnym, czy w mediach, można sobie pozwolić na nieco ostrzejsze wypowiedzi, to jednak zupełnie inne zasady obowiązują członków Rady Ministrów. Jestem przekonany, że jako minister będzie respektował te zasady - tak nasz gość mówił o nowym ministrze edukacji i nauki.