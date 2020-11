"Politykę zagraniczną prowadzi rząd RP, zgodnie z konstytucją. Jeśli Senat i to ustami marszałka podważa stanowisko negocjacyjne Polski prowadzone przez premiera, to jest działanie na szkodę państwa" - tak Gość Krzysztofa Ziemca, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, komentował wczorajsze orędzie marszałka Senatu. Tomasz Grodzki w wystąpieniu telewizyjnym dot. budżetu UE wezwał rządzących do "poszanowania interesu narodowego i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu groźby weta".

Czarnek stwierdził dziś, że zachowanie marszałka Senatu było "skandaliczne". Jeśli Senat chce stworzyć swoją politykę zagraniczną, to wyłamuje się z państwa polskiego. Oczekujemy opamiętania ze strony Senatu, żeby pan marszałek nie wychodził poza swoje kompetencje. Senat nie ma kompetencji do prowadzenia polityki zagranicznej - podkreślił minister.



Pytany o plany dotyczące powrotu dzieci do szkół, Czarnek podkreślił, że "musimy być też przygotowani do dalszego nauczania zdalnego, (...) bo nie wiemy, jak będzie". Są plany jednorazowego powrotu do szkół, jak i stopniowego powrotu - zaznaczył minister. Zapewnił równocześnie Krzysztofa Ziemca, że o powrocie dzieci do placówek oświatowych dowiemy się z wyprzedzeniem kilkudniowym. Chyba, że będziemy widzieć, iż ta sytuacja pandemiczna uspokaja się szybciej, wtedy będziemy mogli szybciej pewne rzeczy zaplanować - zaznaczył.

Krzysztof Ziemiec pytał też swojego gościa o 500 zł refundacji kosztów sprzętu informatycznego dla nauczycieli. W Polsce bardzo duża część społeczeństwa pracuje w systemie zdalnym i wszyscy korzystają w tym względzie ze swoich prywatnych środków, nie tylko nauczyciele - stwierdził minister.

Powinniśmy zastanowić się kompleksowo nad kanonem lektur. Przykład Jana Pawła II jest bardzo dobry - mamy wielkie dziedzictwo, z którego nikt nie czerpie, tysiące pomników, a zero wiedzy na temat tego, co papież napisał - tak o ewentualnych zmianach w spisie lektur mówił Czarnek. Wydaje mu się, że warto rozważyć, żeby wprowadzić (dzieła papieża - przyp. red.) do kanonu lektur - stwierdził.

