Rostowski: Rosjanie chcieli obalić rząd PO-PSL, bo Tusk podjął stanowcze działania ws. węgla

Jacek Rostowski przyznał, że nie ma stuprocentowej pewności, że za podsłuchiwaniem najważniejszych polskich polityków stoją właśnie Rosjanie. Gdybyśmy mieli stuprocentową wiedzę - komisja śledcza nie byłaby potrzebna - stwierdził były minister finansów. Odniósł się też do głośnych zeznań wspólnika skazanego za aferę podsłuchową Marka Falenty - Marcina W. W niektórych swoich zeznaniach jest niewiarygodny, ale w innych był świadkiem koronnym prokuratury Zbigniewa Ziobro - mówił. Trzeba sprawdzić, kiedy zmyśla, a kiedy mówi prawdę - sugerował.

Uważam, że Rosjanie i nie tylko Rosjanie, bo także członkowie polskich służb sympatyzujących z PiS-em, byli zaangażowani w tę aferę, którą trzeba nazwać aferą węglową, a nie podsłuchową. Ona wynikała z obrony interesów geostrategicznych Rosji - ocenił gość RMF FM.

Jak oddawaliśmy władzę PiS-owi, to import węgla z Rosji stanowił poniżej 5 mln ton. Kilka lat później było prawie 14 mln ton, ostatnio było w okolicach 10 mln ton - wyliczał Rostowski.

Niech mi żaden polityk PiS-u nie mówi, że oni mają taki szacunek dla własności prywatnej i prawa europejskiego, że nic by nie mogli zrobić, żeby utrudnić import z Rosji. Ja mogę ręczyć, że jako minister finansów bym znalazł sposób na to, służby celne by znalazły sposób na to, żeby utrudnić import rosyjskiego węgla także spółkom prywatnym i służby skarbowe też - przekonywał były wicepremier.

PiS dochodzi do wniosku, że przegra następne wybory - mówił Rostowski, komentując pomysł powołania Rady ds. bezpieczeństwa strategicznego. Miałaby ona decydować o obsadzie najważniejszych spółek Skarbu Państwa. Ten pomysł nie może się udać. Nie ma żadnego sposobu z punktu widzenia prawnego, żeby to mogło być do utrzymania - przekonywał.

Polska utraciła wiarygodność na rynkach światowych - ocenił gość Krzysztofa Berendy. Jak źle się prowadzimy przez wiele lat, za dużo jemy, za dużo pijemy, za mało ćwiczeń, a potem coś się stanie i złapiemy Covid, umrzemy czy będziemy mieli bardzo ciężki przebieg... Czy to jest dlatego, że złapaliśmy Covid, czy dlatego żeśmy się źle prowadzili? I jedno, i drugie - mówił obrazowo Rostowski.