"Inflacja wzrosła i to dość zaskakująco. Oczekiwaliśmy, że będzie niższa. (...) Żywność i opał – są trudniejsze do zmonitorowania przez ekspertów" - mówi Ernesta Pytlarczyka, główny ekonomista banku Pekao S.A. "Może się okazać, że to lokalny szczyt inflacji, ale do końca roku ta inflacja będzie na podobnych poziomach. (...) Po Nowym Roku inflacja może jeszcze wzrosnąć. Możemy zobaczyć nawet 18, może nawet 20 procent” – odpowiada gość Krzysztofa Berendy. Kiedy inflacja zacznie spadać? "Myślimy, że II kwartał przyszłego roku to będzie już wyraźny spadek inflacji".

Główny ekonomista Banku Pekao S.A. Ernest Pytlarczyk / Adam Warżawa / PAP