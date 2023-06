"Jeżeli się rozdaje pieniądze, wmawiając ludziom, że oni za to nie płacą, a przecież zawsze podatnicy prędzej czy później płacą, to jest oszukiwanie ludzi" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM prof. Leszek Balcerowicz. Ekonomista odniósł się w ten sposób do trwającej kampanii wyborczej, podczas której pojawiają się kolejne obietnice, związane np. z kwestiami społecznymi.

Wideo youtube W piątek zakończył się rok szkolny. Jaką prof. Leszek Balcerowicz wystawiłby ocenę Prawu i Sprawiedliwości? Zdecydowanie ocenę niedostateczną. Nie dlatego, że oni mi się nie podobają ze względów wizualnych, tylko szkodnicy nie zasługują na pozytywną ocenę. Pamiętajmy, że od momentu, kiedy zaczyna się szkodliwa polityka, do momentu, kiedy koszty spadają na ludzi, mija trochę czasu. Tak było za Gierka - powiedział były wicepremier. (...) Wydatki głównie na cele wyborcze, kierowane do grup pisowskich, zdecydowanie wzrosły, ale jednocześnie udział wydatków na oświatę spadł. (...) Jednocześnie wzrosły podatki. Ale mimo to wzrósł deficyt budżetowy, czego przejawem jest to, że za zaciągane długi płacimy rekordowo dużo - powiedział gość Krzysztofa Berendy. Były prezes Narodowego Banku Polskiego ocenił również zachowanie partii rządzącej; stwierdził, że "nie było tak skandalicznego zachowania zarówno pod względem brutalności, jak i kłamstwa". Śledzę polską politykę, sam w niej trochę uczestniczyłem i ja takiego rządu i partii kłamców, jak od 2015 roku, nie pamiętam - dodał. Czy dzisiaj dałoby się w Polsce obniżyć podatki? W tej chwili mamy duży deficyt, za to płacimy rekordowo duże odsetki. Jeśli ktoś obniży podatki i nie powie, jak to sfinansuje, to wprowadza ludzi w błąd - zauważył były minister finansów. Oprócz zakończenia roku szkolnego, dziś także Dzień Ojca. Prof. Leszek Balcerowicz był pytany, jak wytłumaczyć naszym dzieciom, żeby nie "łapały się" na obietnice polityków. Jego zdaniem, najważniejsza jest znajomość matematyki i arytmetyki. Po drugie, logika - żebyśmy odróżniali słowa, które są bełkotem, od słów, które nic nie znaczą - podkreślił. Jeśli chodzi o ekonomię, to sprawa jest prosta - w życiu prywatnym na dłuższą metę nie jesteśmy w stanie wydawać więcej, niż zarabiamy lub czasami dostajemy, jeśli mamy hojnych rodziców. Tak samo jest w życiu społecznym. Jeśli wydaje się systematycznie więcej, niż wynoszą dochody pobierane z kieszeni ludzi, to prędzej czy później przychodzi zapłata - i zapłata w Polsce już przychodzi - zaznaczył. Leszek Balcerowicz / Piotr Szydłowski / RMF FM Zobacz również: Żurawski vel Grajewski: Rosja ma w Polsce i swych agentów, i "pożytecznych idiotów"

Opracowanie: Cezary Faber