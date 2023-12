"Myślenie o jakimkolwiek współdziałaniu, w sprawach najważniejszych dla Polski, pomiędzy dzisiejszą koalicją rządzącą a opozycją pisowską, jest możliwe w sytuacji, gdy Jarosław Kaczyński zniknie z polskiej polityki, a przynajmniej z PiS-u" - tak wczorajsze spięcie w Sejmie komentował w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Bronisław Komorowski.

"Ważna była ta pierwsza część wystąpienia premiera Tuska, który mówił nie tylko o potrzebie odbudowy wspólnoty. Zdefiniował tę wspólnotę jako odbudowę wspólnego myślenia o państwie, adresując to wyraźnie nie tylko do swojego zaplecza politycznego, ale także do opozycji, ze szczególnym uwzględnieniem Prawa i Sprawiedliwości" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Bronisław Komorowski.

Zdaniem Komorowskiego w exposé Donald Tusk dał wyraźny sygnał, by podjąć próbę odbudowy przynajmniej części wspólnotowości. Ta została mocno nadwyrężona od czasu "kłamstwa smoleńskiego", gdy teza o udziale rządu Tuska w katastrofie prezydenckiego samolotu podzieliła społeczeństwo.

"Ten podział trwa i to trzeba zmienić" - mówi były prezydent i wyjaśnia, że Tusk w przemówieniu zaproponował, by w zakresie polityki zagranicznej stawiać nie tylko na pryncypia, ale także na odbudowę polskiego miejsca, jako jednego z liderów Unii Europejskiej.

Piotr Salak pytał, czy można mówić o odbudowie wspólnoty w kontekście wczorajszego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, który nazwał Donalda Tuska "niemieckim agentem".

"To oskarżenie najwyższego kalibru i nic nowego w ustach Jarosława Kaczyńskiego" - dodawał Komorowski, twierdząc, że prezes PiS nigdy nie próbował udowodnić swoich oskarżeń.