"Popierałem tę zmianę w głosowaniu w zarządzie. Byłem za. To jest też mój pogląd" – mówi wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak o propozycji swojej partii, by kobieta mogła dokonać aborcji do 12. tygodnia ciąży, po konsultacji w dwoma lekarzami.

REKLAMA