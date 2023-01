"Pomagamy Polakom dostać pieniądze. Pomagamy polskim samorządom i przedsiębiorcom" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Grzegorz Schetyna, pytany o wstrzymanie się Platformy Obywatelskiej od głosu w głosowaniu nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. "Pieniądze europejskie blokowała nieudolność PiS. Nie opozycja decyduje o tym, w jaki sposób pozyskane są pieniądze tylko aktywność - lub jej brak - rządu" - dodał. "Wstrzymaliśmy się dlatego, żeby dać możliwość sięgnięcia wreszcie po te pieniądze - żeby skrócić męki PiS-u. Poprawimy tę ustawę w Senacie" - zapewniał były lider PO.

Wideo youtube

Nie będzie innej opozycji demokratycznej, nie będzie innego personalnego i politycznego zestawu. Opozycja musi znaleźć porozumienie, wspólny mianownik. Musi ustalić, w jaki sposób pójdzie do wyborów. Szymon Hołownia jest niezbędny do tego, żeby pomóc opozycji wygrać wybory - ocenił w RMF FM Grzegorz Schetyna. Te 10 miesięcy do wyborów musi być poświęcone temu, żeby zbudować relacje, zwiększyć zaufanie i zbudować konstrukcję wyborczą - tłumaczył. Porozumiemy się z Szymonem Hołownią, pójdziemy do wyborów razem i wygramy te wybory - przewidywał.

Czy możliwy jest wyborczy start Platformy z Polskim Stronnictwem Ludowym i Polską 2050, ale bez Lewicy? Jest możliwy. Tylko musi być na to zgoda i akceptacja całej opozycji demokratycznej - odpowiedział gość Roberta Mazurka.