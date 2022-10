„Wniosek (o powołanie komisji śledczej ds. afery podsłuchowej – przyp. RMF FM) już się pojawił. Wczoraj zbieraliśmy podpisy. Kilkanaście podpisów z klubu Koalicji Polskiej – Polskiego Stronnictwa Ludowego pod tym wnioskiem jest. Ja też się pod nim wczoraj podpisałem, więc na pewno trafi do pani marszałek (Witek – przyp. RMF FM), natomiast czy się pojawi w głosowaniu? Tego nikt nie wie” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Sawicki.

Wideo youtube

Dopytywany o to, czy PSL- owi naprawdę zależy na powołaniu komisji, czy raczej jest to gest, poseł stwierdził: Myślę, że za dużo jest tam niewiadomych i powinno zależeć na tym i Prawu i Sprawiedliwości, i Platformie Obywatelskiej.

Robert Mazurek zauważył, że w 2014 roku Marek Sawicki głosował przeciwko powołaniu komisji ds. afery podsłuchowej. Ja po prostu mam duże doświadczenie parlamentarne i poza aferą Rywina, która czymś wstrząsnęła, to pozostałe komisje nic nie wyjaśniły. Dziś mamy taką sytuację, że oskarżeń i informacji wypływających jest za dużo. Wydaje mi się, że wątek służb rosyjskich i powiązań pana Falenty powinien zostać wyjaśniony - podkreślił Sawicki.

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM przypomniał, że Władysław Kosiniak-Kamysz korzystał z usług firm Marka Falenty. Ja nie korzystałem z jego usług, nie znam tego pana. Natomiast rzeczywiście dla mnie sprawą istotną jest kwestia wyjaśnienia udziału pana Falenty w imporcie węgla i ewentualnych powiązań wynikających ze wzrostu importu - zaznaczył były minister rolnictwa i rozwoju wsi.

"Wniosek o wotum nieufności wydaje się być stracony"

W rozmowie pojawił się też wątek dotyczący możliwości złożenia przez opozycję wotum nieufności wobec rządu. Ten wniosek wydaje się być stracony, choć dyskusja o wotum nieufności, o kwestiach gospodarczych, programowych, społecznych w Sejmie jest potrzebna. W momencie, kiedy zgłaszany wniosek o takie dyskusje, to pani marszałek jednoosobowo te wnioski odrzuca. Przy okazji wotum nieufności można o innych problemach porozmawiać - przyznał Sawicki.

"Nie dziwię się, że pani Leszczyna się zirytowała"

Poseł Sawicki był dopytywany o to, kto byłby kandydatem opozycji na premiera. Jedna z propozycji zakłada wybór Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ten pomysł nie spodobał się Izabeli Leszczynie. Nie dziwię się, że pani Leszczyna się zirytowała, bo jeszcze kilka miesięcy temu ona była kandydatką na premiera. Może ją zgłosimy (...). Jeśli jest pewna, że wejdzie to parlamentu, to niech zgłosi swojego premiera. Ciągle mam pytanie czy jej liderem jest Donald Tusk, czy Rafał Trzaskowski - mówił.

Marek Sawicki zdradził też, że PSL nie jest dogadany z ugrupowaniem Szymona Hołowni w sprawie wspólnego startu w wyborach. Uważam, że jako środowisko polityczne, jeśli chodzi o kwestie poglądów gospodarczych, społecznych jesteśmy blisko. Czasami trochę w sprawach poglądowych z politykami Hołowni się różnię, ale oczywiście w koalicji różnice jakieś muszą być - dodał.