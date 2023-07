"Nie jestem łącznikiem Konfederacji ani z PiS-em, ani z żadną inną partią. Uważam, że Konfederacja nie powinna wejść w koalicję z żadną inną partią" - zapewniał w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Wipler. Były poseł PiS, dziś polityk Konfederacji ma być jedynką listy tego ugrupowania do Sejmu w okręgu toruńskim. "Nie będziemy wchodzić w żaden rząd ani z PO, ani z PiS-em. Tego nie chcą nasi wyborcy, tego nie chcą nasi liderzy" - zapewniał gość Piotra Salaka.

Chcemy zdecydowanej zmiany, zmiany sposobu prowadzenia polityki w Polsce. Chcemy wyprowadzić do końca Polskę z komunizmu, bo olbrzymia część państwa polskiego cały czas tkwi w komunie - zapowiadał Przemysław Wipler. Według niego 800 plus powinno być zastąpione ulgami podatkowymi dla tych ludzi, którzy pracują, wychowują swoje dzieci. Przyznał, że jako ojciec piątki dzieci korzysta z 500 plus. Płacę podatki, traktuję to jako zwrot mikroczęści płaconych przeze mnie podatków. Miliony podatków zapłaciłem w ostatnich sześciu lat, pracując jako przedsiębiorca i prowadząc własne firmy - tłumaczył.

Pytany o zaostrzenie prawa do aborcji, Wipler odpowiedział, że powinien być chroniony kompromis konstytucyjny. Podkreślał, że za granicami Polski trwa wojna. W tym momencie wywoływanie wojen cywilizacyjnych, obyczajowych to próba wrzucenia tematów zastępczych przez partie, które nie mają pomysłu, co zrobić z gospodarką - ocenił.

Zdaniem Wiplera prawo dotyczące kwestii ochrony życia jest w tej chwili bardzo ostre w Polsce i nie powinno się zmieniać, bo wynika z konstytucji, z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Każdy, kto chce zrobić teraz coś z prawem aborcyjnym, musi zmienić konstytucję - uznał Wipler. Gdyby ktoś pokazał mi ścieżkę, którą możliwy jest powrót do kompromisu aborcyjnego, to byłbym tego zwolennikiem - mówił. W Polsce i tak ochrona życia jest na poziomie ekstraordynaryjnym w Europie - ocenił nasz gość.

Pytany o działania policji w sprawie pani Joanny w Krakowie, Wipler początkowo nie chciał tego komentować, mówiąc, że jest to temat zastępczy. Ostatecznie jednak stwierdził, że "policja jak wielokrotnie w podobnych przypadkach zachowywała się - delikatnie mówiąc - niedelikatnie, a myślę, że również bezprawnie". To jeden z obszarów, w których cały czas tkwimy - że to milicja, nie policja. Dlatego jestem zwolennikiem, żeby lokalni szefowie policji byli wybierani w wyborach samorządowych - podkreślał rozmówca Piotra Salaka.

Wipler odniósł się też do wyroku, w którym sąd skazał go w 2016 r. na sześć miesięcy pozbawienia wolności na dwa lata w zawieszeniu za obrażanie policjantów i naruszanie ich godności. Sąd wydał wyrok za utrudnianie interwencji wobec osoby trzeciej, po tym jak spałowano, zgazowano mojego znajomego - pytałem, co się dzieje i prosiłem, żeby przestali (policjanci - przyp. red.) go lać. Zostałem ja sam napadnięty. Dla mnie to było absolutne kuriozum - mówił Wipler. To, że się nie odwoływałem, było moim bardzo dużym błędem - podkreślił. Przyznał, że zapłacił grzywnę. Wykonuję wyroki, nawet niesprawiedliwe - stwierdził.