"Tylko porażki militarne są w stanie powstrzymać Rosję" - oceniał w specjalnym wydaniu Porannej rozmowy w RMF FM prof. Włodzimierz Marciniak. "Jeśli wierzyć temu, co mówi prezydent Biden, to w swoich kontaktach on i politycy amerykańscy jasno przedstawili możliwy scenariusz. Rosjanie wzięli to pod uwagę i potencjalną cenę sankcji postanowili zapłacić" - stwierdził były ambasador Polski w Rosji, ekspert ds. Rosji.

