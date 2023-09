„Dzięki pomysłowi referendum i postawieniu na bezpieczeństwo, PiS ma szansę na to, żeby znowu rządzić samodzielnie” – mówił Marcin Mastalerek, były rzecznik PiS, społeczny doradca prezydenta Andrzeja Dudy w Porannej rozmowie w RMF FM. Gość Roberta Mazurka dodał, że jego zdaniem, celem PO nie jest wygrana z Prawem i Sprawiedliwością, a zablokowanie możliwości stworzenia rządu przez PiS.





Mastalerek: PiS ma szansę znowu rządzić samodzielnie Karolina Bereza / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mastalerek: PiS ma szansę znowu rządzić samodzielnie

"Na razie to była flauta, przedłużenie wakacji. Ten weekend, zderzenie konwencji, to był restart kampanii. To był początek właściwego momentu kampanii. Cały tlen polityczny zebrały dwie największe partie" - mówił Mastalerek. Były rzecznik PiS dodał, że dziwi się, dlaczego Lewica i Trzecia Droga zdecydowały się na organizowanie swoich konwencji również w sobotę, kiedy nie miały szans na przebicie się.

Robert Mazurek zapytał swojego gościa, czy Platforma Obywatelska ma jakiś sztandarowy punkt programu wyborczego. Podczas sobotniej konwencji brakowało konkretnych deklaracji. "Platforma zrobiła tę konwencję w zupełnie innym celu niż Prawo i Sprawiedliwość. Po marszu 4 czerwca, Platforma miała zmobilizowany elektorat, ale po drodze były wakacje i ten elektorat wyjechał na wakacje, razem ze swoim liderem Donaldem Tuskiem. Teraz Platforma i Donald Tusk potrzebowały tego eventu, tych stu konkretów, żeby dać je swoim działaczom, samorządowcom, posłom, zaprzyjaźnionym mediom, publicystom i całemu otoczeniu, żeby z powrotem zostali zmobilizowani" - stwierdził społeczny doradca prezydenta.

Zdaniem gościa RMF FM, Tusk na konwencji pokazał, że wrócił, że kontroluje sytuację i to mu wystarczy na tym etapie kampanii wyborczej.

"PiS wrócił i ma szansę na samodzielne rządy"

"Trzy miesiące temu PiS miał zdemobilizowany elektorat, baza nie wierzyła, że można zwyciężyć. Dzięki temu, co się wydarzyło, dzięki zgłoszeniu pomysłu referendum i postawieniu na bezpieczeństwo, PiS wrócił i dziś, wydaje się, że ma wielką szansę na to, żeby znowu rządzić samodzielnie" - mówił gość w Porannej rozmowie w RMF FM. Mastalerek dodał, że to nie wystarczy, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zazwyczaj przegrywa końcówki kampanii wyborczych.

"Jedyna wygrana końcówka (kampanii wyborczych - red.) to wybory prezydenckie w 2015 i 2020 roku. Cztery lata temu, mniej więcej w tym samym okresie przed wyborami, PiS bredził o większości konstytucyjnej" - kontynuował gość Roberta Mazurka.

Prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM zapytał Mastalerka, co musi się stać, żeby opozycja była w stanie wygrać z PiS-em. "Musi wygrać końcówkę kampanii. Myślę, że PO nie myśli o tym, żeby zwyciężyć z Prawem i Sprawiedliwością. Myślę, że plan jest następujący: najpierw doprowadzić do zablokowania możliwości stworzenia rządu przez Prawo i Sprawiedliwość. Już słyszy się, że trwają potajemne rozmowy z Konfederacją, żeby stworzyć rząd techniczny. Wydaje się, że po to właśnie Donald Tusk ogłasza, że wybory będą nieuczciwe" - stwierdził Marcin Mastalerek.

Gość RMF FM dodał, że PiS musi być przygotowany na to, że dzień po wyborach Donald Tusk ogłosi, że wybory były nieuczciwe i nawoła do przeprowadzenia nowych. "Dlatego muszą wygrać samodzielnie. PiS powinien prowadzić trzy równoległe polityki. Po pierwsze: absolutnego mobilizowania swoich wyborców i maksymalizowania wyniku. Po drugie: pokazywania, że Konfederacja może pójść z tamtymi. A po trzecie: próbę strącania Trzeciej Drogi pod próg wyborczy" - podsumował gość Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM.