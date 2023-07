Tomasz Siemoniak przekonywał w RMF FM, że w różnych wypowiedziach lidera PO dot. migrantów nie ma sprzeczności. Nie mówi różnych rzeczy - odnosi się do różnych sytuacji - tłumaczył.

Donald nie powiedział, że Nigeria jest zagrożeniem. Zagrożeniem jest to, że mamy rząd, który z jednej strony kompletnie nie panuje nad tym, kto do Polski przyjeżdża, a z drugiej strony próbuje straszyć tymi uchodźcami, wywoływać histerię - przekonywał były szef MON. Trzeba panować nad tym, co się dzieje na naszych granicach. Trzeba mieć całościową politykę migracyjną - apelował gość Tomasza Terlikowskiego. To bzdura - stwierdził, odnosząc się do ocen, że wypowiedź Tuska była rasistowska.

Donald nie straszy, mówi o złej władzy. Były robaki, były inne tematy. Teraz PiS uznał - może ma jakieś badania, że tym tematem można nastraszyć Polaków - stwierdził Siemoniak. PiS z jednej strony wywołuje na potrzeby wyborczej histerii przeciw uchodźcom i migrantom, a z drugiej strony setkami tysięcy ich przyjmuje i zapowiada przyjęcie dalszych. Chodzi o hipokryzję PiS-u. Dlatego tak ich to zabolało - sugerował.

Odnosząc się do ostatnich zamieszek we Francji, które wybuchły po zastrzeleniu przez policjanta 17-letniego Nahela, Siemoniak zwracał uwagę, że nie można porównywać sytuacji w tym kraju i w Polsce. We Francji są uchodźcy, imigranci od lat 50. To jest dziedzictwo kolonialnej Francji - tłumaczył. Jak dodał, uczestnicy zamieszek to "drugie, trzecie pokolenie" migrantów.

To jest porażka polityki społecznej we Francji, polityki bezpieczeństwa. Analogii żadnej do Polski nie ma - zapewniał były szef MON. Ta sytuacja jest skomplikowana, narastała przez dziesiątki lat - dodał.