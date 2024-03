Prezydent Andrzej Duda leci dziś do Waszyngtonu, gdzie we wtorek - razem z premierem Donaldem Tuskiem - spotka się z prezydentem USA Joe Bidenem. Głowa państwa nie spotka się jednak z byłym prezydentem i kandydatem republikanów w nadchodzących wyborach Donaldem Trumpem. "Była pewna sugestia ze strony amerykańskiej, żeby do takiego spotkanie nie doszło w czasie tej wizyty" - przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski.

Prezydent Andrzej Duda oraz premier Donald Tusk spotkają się we wtorek w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski w Porannej rozmowie w RMF FM stwierdził, że jest to sytuacja bez precedensu. "To jest sytuacja wyjątkowa, precedens, o którym informowała nas strona amerykańska" - podkreślił.

Gość Roberta Mazurka przyznał, że to Amerykanie zaproponowali, by doszło do spotkania Andrzeja Dudy i Donalda Tuska z Joe Bidenem. Jednocześnie poinformował, że to dwie równoległe wizyty.

"To jest również bardzo szczególna sytuacja z punktu widzenia polskiej dyplomacji, bo mamy nie jedną, ale de facto dwie równoległe wizyty - prezydenta i premiera. Kancelarie współpracowały ze sobą w tej sprawie, natomiast to są dwie osobne wizyty" - stwierdził, dodając, że "wspólnym punktem jest spotkanie w Białym Domu".

Wojciech Kolarski poinformował, że prezydent wyleci do Waszyngtonu dziś po godz. 12:00, tuż po zakończeniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. "Zatrzyma się w hotelu St. Regis, bardzo blisko Białego Domu" - dodał.

Prezydencki minister przekazał, że oprócz spotkania z Joe Bidenem Andrzej Duda ma zaplanowane spotkanie na Kapitolu z przedstawicielami demokratów i republikanów, zarówno w Senacie, jak i Izbie Reprezentantów. Głowa państwa odwiedzi też siedzibę firmy Westinghouse, która wybuduje pierwszą w Polsce elektrownię jądrową oraz złoży wizytę w bazie czołgów Abrams w stanie Georgia.

"Ta wizyta, chociaż jej pretekst jest historyczny, (...) ma dotyczyć budowania przyszłych relacji z Ameryką. Wizyta w siedzibie firmy Westinghouse, która ma budować elektrownię atomową w Polsce, to jest budowanie relacji na kolejny wiek ze Stanami Zjednoczonymi" - zaznaczył.

Wojciech Kolarski przyznał ponadto, że Andrzej Duda nie spotka się z Donaldem Trumpem. "Ta wizyta jest na zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych, ma też taki komponent gospodarczy. (...) Była też pewna sugestia ze strony amerykańskiej, żeby do takiego spotkania nie doszło w jej czasie" - przekazał.

"Chciałem zaznaczyć, że absolutnie nie jest wykluczone spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem podczas jakiejś kolejnej wizyty, która będzie w najbliższym czasie w Ameryce" - dodał.

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono również kwestię polskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, który - jak podała "Gazeta Wyborcza" - dostał z MSZ propozycję objęcia placówki w Buenos Aires, stolicy Argentyny. "Przypomnę, że od prezydenta zależy, czy dany ambasador obejmuje stanowisko, czy też nie. Prezydent powołuje i odwołuje ambasadorów" - stwierdził Wojciech Kolarski.

"Słyszałem w mediach o jakiejś umowie, która miała być między kancelariami prezydenta i premiera. Nie, nie ma takiej umowy - każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie" - zaznaczył.