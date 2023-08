„Minister Niedzielski popełnił przestępstwo umyślne, podając dane pacjenta i informując, na co się leczy. Bezdyskusyjnie natychmiast powinien zostać zdymisjonowany" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Dariusz Joński. Poseł Koalicji Obywatelskiej przekazał, że dziś razem z Michałem Szczerbą będzie kontynuował kontrolę w resorcie zdrowia, by pokazać okoliczności ujawnienia danych lekarza przez ministra zdrowia.

Joński: Niedzielski popełnił przestępstwo. Powinien zostać zdymisjonowany Karolina Bereza / RMF FM

Co więcej, my chcemy się dowiedzieć, ile jeszcze takich osób ma dostęp do wielkiej bazy danych. To jest nie tylko afera Niedzielskiego, ale i afera PiS-u. Na czym polega? Na tym, że przez telefon wysyłają sobie nasze dane, dane pacjenta na WhatsAppa (aplikacja służąca do komunikacji - przyp. RMF FM). To jest wielka afera i oczekuję od Kaczyńskiego natychmiastowej dymisji Niedzielskiego - zaznaczył.

Joński: Niedzielski popełnił przestępstwo. Powinien zostać zdymisjonowany

Joński dopytywany, czy procedury naruszył tylko minister, czy również inne osoby, odpowiedział: Sprawdzamy, bo poprosiliśmy wczoraj z posłem Szczerbą o procedury. Okazuje się, że oni (pracownicy resortu - przyp. RMF FM) szukają tych procedur. Mają na dzisiaj być. Na pewno żadne procedury nie dają takich ujawnień, żeby wysyłać ministrowi WhatsAppem dane każdego z nas tylko dlatego, że ktoś skrytykował władzę, bądź ma inne zdanie, zwraca uwagę, że coś nie działa.

Poseł przekazał, że pracownicy resortu zdrowia przyznali, że 3 sierpnia faktycznie był problem z wystawianiem e-recept. Oni doskonale o tym wiedzieli. Minister zamiast wyjść i przeprosić, bezczelnie zaatakował, łamiąc prawo i podając dane lekarza. Dymisja natychmiast - mówił.

Kontrola poselska w MZ. Co będzie sprawdzane?

Joński przekazał, że oprócz procedur razem ze Szczerbą chce w resorcie sprawdzić, kto ma dostęp do danych pacjentów i jak często z nich korzysta.

Wczoraj usłyszeliśmy, że kilkanaście osób w Centrum e-Zdrowia ma dostęp do naszych danych. Teraz pytanie, jak one są zabezpieczone, jak te osoby były szkolone, ile tych osób faktycznie z tego korzysta, ile razy minister Niedzielski korzystał ze sprawdzania kart pacjenta - tłumaczył.

Poseł przekazał też, jaka była chronologia ujawnienia danych doktora Pisuli. Minister zlecił dyrektorowi informatyki w ministerstwie zdrowia, żeby polecił lustrację tego lekarza człowiekowi, który jest dyrektorem Centrum e-Zdrowia i wcześniej był współpracownikiem Niedzielskiego w Narodowym Funduszu Zdrowia - zaznaczył. Ten szybko sprawdził, wysłał informację do dyrektora, a on WhatsAppem przesłał je do ministra. Minister w ciągu kilku chwil dostał na WhatsAppa dane wrażliwe, dane pacjenta, informacje o jego chorobie - mówił.