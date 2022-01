"Mam konto na Facebooku - jeszcze. Jest shadow ban na tym koncie, od września. Jeszcze mi nie zlikwidowali konta, ale dostałem ostrzeżenie, widzi mnie dotychczasowa jedna czwarta tych, którzy mnie wcześniej widzieli" - tak poseł Konfederacji Artur Dziambor komentował w Porannej rozmowie w RMF FM zlikwidowanie przez Facebooka kont Konfederacji i koła parlamentarnego tej partii. Robert Mazurek dopytywał swojego gościa o projekt ustawy, który chce złożyć Konfederacja. Zakłada on, że PKW mogłaby nałożyć karę do 50 mln zł na media społecznościowe, które likwidują konta lub cenzurują je. "Chodzi o to, żeby uporządkować rynek społecznościówek, które funkcjonują ponad prawem w Polsce, nie mają tego po prostu uporządkowanego" - tłumaczył Dziambor.

Robert Mazurek przypomniał Dziamborowi, że poseł Konfederacji pisał ponad 2 lata temu, iż Facebook, Youtube i Twitter to prywatne firmy, oferujące swoje serwery jako forum i jeżeli ustalają, że bardziej przychylnie patrzą na poglądy lewicowe, czy prawicowe, to mają do tego prawo. W momencie, gdy Facebook bierze się za likwidację kont partii politycznych, to wpływają na wynik wyborów - stwierdził teraz w Porannej rozmowie w RMF FM Dziambor. Nasi prawnicy powiedzieli mi, że pomyliłem się, bo (te firmy - przyp. red.) nie mają prawa do tego, żeby robić to, co zrobili Konfederacji - stwierdził gość. Dodał też, że jest przekonany, iż Konfederacja znajdzie 15 posłów, którzy poprą projekt tej ustawy.

Robert Mazurek pytał też posła, czy Konfederacja poprze projekt powstania komisji śledczej ws. Pegasusa. Dwa lata temu ostrzegaliśmy przed Pegasusem. Oczywiście, że poprzemy powstanie komisji śledczej ws. Pegasusa - zadeklarował Dziambor. Zapewnił też, że jego partia poprze również wniosek Kukiz’15 ws. rozszerzenia działania tej komisji na wcześniejsze lata. Dziambor stwierdził, że on sam nie czułby się dobrze w takiej komisji. Mamy lepszych - ocenił.

Dziambor podkreślił, że Konfederacja nie poprzez tzw. ustawy Hoca, czyli zezwalającej pracodawcy na sprawdzanie, czy pracownik jest zaszczepiony. Od samego początku jesteśmy przeciwnikami tej ustawy, dosyć mocno walczymy o to, żeby ta ustawa w ogóle nie pojawiła się w Sejmie, żeby została zatopiona gdzieś tam po drodze - zauważył poseł.

"Wspólna lista z Solidarną Polską byłaby zdradą wobec naszych ludzi"

Nie wyobrażam sobie sojuszu z Solidarną Polską. Jesteśmy nową partią w Sejmie. O to, żeby wejść do Sejmu, niektórzy z nas walczyli 20, niektórzy 30 lat, niektórzy naście. Mamy wielkie szczęście, że akurat nam się udało. Tej garstce, tej jedenastce, która weszła. Ale mamy kilkudziesięciu, kilkuset ludzi, którzy czekają na możliwość wejścia do polityki profesjonalnej i wszelkie ruchy tego typu, jak zastanawianie się nad naszą współpracą na poziomie wspólnej listy z profesjonalnymi politykami, którzy są tutaj od lat, byłyby zdradą wobec tych, którzy czekają i którzy walczą - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF Artur Dziambor, poseł Konfederacji.

Robert Mazurek pytał też posła Konfederacji o ewentualne przejście posłanki PiS Anny Marii Siarkowskiej do Konfederacji. Według Dziambora "nie ma takich planów". Pani poseł Siarkowska jest samodzielnym bytem i myślę, że bliżej jej zdecydowanie do Solidarnej Polski, z którą współpracuje. To, że połączyła nas ta jedna kwestia, to niekoniecznie oznacza, że my teraz będziemy się zastanawiali nad jakąś szerszą współpracą. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że my mamy bardzo silny rys wolnorynkowy, Solidarna Polska tego rysu wolnorynkowego nie ma - tłumaczył Dziambor.

Wkrótce całość spisanej rozmowy.